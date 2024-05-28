ساخت مرکز ماده ۱۶ در اراک تا پایان سال جاری هدفگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی ساخت مرکز ماده ۱۶ در اراک، اظهار کرد: ساخت این مرکز به عنوان کارویژه در کشور تعریف شده و دستور کار برای محکومان جایگزین حبس قرار می‌گیرد و دادگستری استان مرکزی نیز در راستای تکمیل مرکز ماده ۱۶ از تمام ظرفیت‌ها بهره‌گیری می‌کند.

وی افزود: ساخت مرکز ماده ۱۶ تا پایان سال جاری هدفگذاری شده و تحقق این مهم در گرو تعامل و هم افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط است و انتظار است عمده فعالیت‌ها در نیمه نخست سال (فصل گرما) عملیاتی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: انتظار است استعلامات مربوط به ایستگاه حریم فشارشکن شرکت گاز در اسرع وقت تعیین تکلیف شود تا عملیات اجرایی گازرسانی مرکز ماده ۱۶ انجام شود همچنین شرکت آبفا در خصوص خط انتقال آب نیز به این مرکز تعامل و همکاری داشته باشد.

خیرمند با اشاره به اینکه بر اساس مذاکرات انجام شده تخصیص ۵۰ درصد اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز این مرکز را شورای اجتماعی کشور تقبل کرده است، افزود: انتظار است در نخستین نشست کمیسیون اجتماعی فرهنگی شورای شهر اراک در خصوص اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت مرکز ماده ۱۶ اراک اقدامات لازم صورت گیرد.

وی گفت: برای ساخت کمپ بانوان در اراک و ساوه، ۴ میلیارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری اختصاص یافته است و باید تعیین تکلیف شود از این مبلغ چه میزان اعتبار برای ساخت کمپ بانوان در ساوه باید هزینه شود همچنین این مهم مدنظر ویژه باشد که احداث کمپ زنان، مشمول مرکز ماده ۱۶ نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی افزود: با توجه به اینکه دسترسی شهرستانها به اراک آسان‌تر است و در ساوه نیز یک کمپ دائم فعال است از این رو پیشنهاد می‌شود یک خط بودجه ۱۰۰ میلیون تومانی برای مطالعه ساخت کمپ بانوان در ساوه، پیش بینی شود و مابقی اعتبار برای ساخت کمپ بانوان در اراک هزینه شود.

خیرمند بیان کرد: برای جذب و تأمین اعتبار ساخت مرکز ماده ۱۶، باید از ظرفیت واحدهای تولیدی استان نیز بهره گیری شود چرا که یکی از مراکزی که از اعتیاد رنج می‌برند صنایع است.

وی افزود: در برخی واحدهای تولیدی افراد معتاد را ترک می‌دهند و برخی نیز کارگرانی که اعتیاد دارند را اخراج می‌کنند.

خیرمند ضمن تاکید بر اینکه در سفر ریاست جمهوری ۴ و نیم میلیارد تومان اعتبار برای ساخت مرکز ماده ۱۶ اختصاص یافته است، گفت: ساخت مرکز ماده ۱۶ در سوله ای به متراژ ۲ هزار مترمربع پیش بینی شده و برای ساخت این مرکز ۱۰ برابر میزان اعتباری که مصوبه سفر ریاست جمهوری است باید از منابع استانی هزینه و تأمین شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: در این استان حداقل ۲ هزار واحد تولیدی فعال است و هر صنعت می‌تواند هزینه تأمین، نگهداری و بکارگیری یک معتاد را تا سه سال در واحد تولیدی مربوطه در نظر بگیرد.

خیرمند گفت: این برنامه طراحی شده و مقرر است

امسال ابلاغ شود چرا تا زمانی که معتاد از کمپ خارج نشود و حمایت شغلی ایجاد نشده، صنعت نیاز به کار و نیروی کار دارد.

خیرمند تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی همچون صنایع در حوزه پیشگیری اولیه مسئولیت دارند چرا که برخی کارگران، ابتدای فعالیت خود در صنایع اعتیاد ندارند اما پس از مدتی گرفتار اعتیاد می‌شوند که در این راستا می‌توان آن واحد تولیدی را مقصر دانست و باید حمایت لازم صورت گیرد تا افراد توانمند شوند و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای آمادگی لازم برای آموزش و بازیابی افراد را دارد.

وی با اشاره به ساخت مرکز ماده ۱۶ گفت: اداره کل بهزیستی، پلیس، دفتر امور اجتماعی استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و راه و شهرسازی باید در ساخت مرکز ماده ۱۶ تعامل و هم افزایی لازم را داشته باشند.

خیرمند بیان کرد: همچنین نیاز است از سوی شورای هماهنگی مواد مخدر استان نیز باید اقدامات لازم در خصوص پدافند غیرعامل ساختمان مرکز ماده ۱۶ صورت گیرد.

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