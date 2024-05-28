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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۵۱

استاندار هرمزگان:

آب شرب مردم هرمزگان در فصل گرما نباید قطع شود

آب شرب مردم هرمزگان در فصل گرما نباید قطع شود

بندرعباس- استاندار هرمزگان، گذر از فصل سخت و گرم سال بدون مشکل کم آبی را اولویتی اساسی دانست و گفت: مدیران برنامه ریزی داشته باشند چرا که در فصل گرما آب شرب مردم نباید قطع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی عصر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان اظهار کرد: در این مقطع زمانی حساس آب و تأمین آن مهم‌ترین مسئله و اولویت اول استان است.

وی برنامه ریزی مدیران برای تأمین آب شرب مردم و فراوانی به میزان مورد نیاز به ویژه در بندرعباس و میناب را مهم دانست و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط، فرمانداران و مسئولان مربوطه باید تلاش و برنامه ریزی کنند تا در چند ماه پیش رو که با گرما مواجهیم مردم با کم آبی یا قطعی آب روبرو نشوند همچنان که بایستی نیاز آبی در حوزه صنعت و کشاورزی مردم نیز به میزان کافی تأمین شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به اقدامات و اعتبارات خوب جذب‌شده در حوزه ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس، تصریح کرد: همزمان با مسئله تأمین آب، باید مسئله فاضلاب هم به صورت جدی پیگیری شود و نباید توجه به یک بخش موجب ضربه زدن به بخشی دیگر شود.

استاندار هرمزگان از درخواست تأمین اعتبارات ملی برای تجهیز چاه‌های آب موجود نیز خبر داد و گفت: در خصوص آب شیرین کن چارک هم با وزارت نیرو و شرکت مپنا رایزنی شده و قراراست بخشی از این آبشیرین کن از طریق خط محرم وارد سرویس شود.

گفتنی است در این جلسه آخرین وضعیت سدهای استان، وضعیت تأمین آب شهر بندرعباس و باغات دشت میناب و چند دستور کار دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6121707

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    نظرات

    • مسلمان ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      0 0
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      تکلیف آب میناب چیه آبش بوی لجن گرفته
    • اقا ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      0 0
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      من بندرعباس زندکی میکنم و آب قطع میشه و طعم بدی میده متاسفانه
    • میترا IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      در حال حاضر مردم بومی و مظلوم استان هرمزگان بدترین شرایط رو دارن هم از لحاظ برق هم آب هم گاز هم اشتغال هم اقتصادی

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