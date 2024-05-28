آب شرب مردم هرمزگان در فصل گرما نباید قطع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی عصر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان اظهار کرد: در این مقطع زمانی حساس آب و تأمین آن مهم‌ترین مسئله و اولویت اول استان است.

وی برنامه ریزی مدیران برای تأمین آب شرب مردم و فراوانی به میزان مورد نیاز به ویژه در بندرعباس و میناب را مهم دانست و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط، فرمانداران و مسئولان مربوطه باید تلاش و برنامه ریزی کنند تا در چند ماه پیش رو که با گرما مواجهیم مردم با کم آبی یا قطعی آب روبرو نشوند همچنان که بایستی نیاز آبی در حوزه صنعت و کشاورزی مردم نیز به میزان کافی تأمین شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به اقدامات و اعتبارات خوب جذب‌شده در حوزه ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس، تصریح کرد: همزمان با مسئله تأمین آب، باید مسئله فاضلاب هم به صورت جدی پیگیری شود و نباید توجه به یک بخش موجب ضربه زدن به بخشی دیگر شود.

استاندار هرمزگان از درخواست تأمین اعتبارات ملی برای تجهیز چاه‌های آب موجود نیز خبر داد و گفت: در خصوص آب شیرین کن چارک هم با وزارت نیرو و شرکت مپنا رایزنی شده و قراراست بخشی از این آبشیرین کن از طریق خط محرم وارد سرویس شود.

گفتنی است در این جلسه آخرین وضعیت سدهای استان، وضعیت تأمین آب شهر بندرعباس و باغات دشت میناب و چند دستور کار دیگر مورد بررسی قرار گرفت.