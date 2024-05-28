جذب اعتبارات دولتی در نوسازی بافت فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری مبنی بر اختصاص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای محرومیت زدایی و راهسازی در محدوده شهر تهران از محل منابع مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت با هماهنگی سازمان نوسازی در جلسهای با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، معاون شرکت باز آفرینی شهری ایران و نمایندگان وزارت نفت اقدامات انجام شده تشریح شد.
در این جلسه نماینده وزارت نفت ضمن تأیید مستندات ارائه شده سازمان نوسازی از طرح در حال اجرای باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) در محدوده مناطق ۱۷ و ۱۸، گزارشی از فرایند پرداخت اعتبارات تخصیصی ارائه کرد.
مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده به تشریح طرحهای در دست اجرا در محدوده مناطق ۱۷ و ۱۸ پرداخت و اختصاص اعتبارات بیشتر برای تسریع برنامههای محرومیت زدایی را خواستار شد.
آقایی پس از استماع گزارش اقدامات انجام شده بر پیش بینی جذب اعتبارات جدید تأکید کرد.
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