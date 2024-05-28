به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اکبر رجبی اظهار کرد: چهل و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ساوه در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در رشته‌های قرائت، تحقیق و حفظ کل قرآن در مراحل شهرستانی، استانی و سراسری برگزار می‌شود.

وی افزود: در گروه سنی ۱۸ سال به بالا در بخش حفظ جز ۵،۱۵،۲۰،۳۰، قرائت و ترتیل، اذان و دعاخوانی رشته توشیح، وهموخوانی، معارف، قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، ترجمه عمومی (سوره‌های لقمان، حجرات و حشر) خواهد بود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه افزود: جهت ثبت نام در بخش مختلف چهل و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۱ خرداد تا ۱۹ خرداد به درگاه my.oghaf.ir مراجعه و یا در ایتا به آیدی @saveh-eshaq مراجعه کنند.

حجت الاسلام رجبی افزود: با نهادینه کردن این امر در سطح شهرستان ساوه روزی شاهد این باشیم که این شهرستان جزو شهرهای قرآنی کشور در زمینه حفظ، قرائت و تفسیر قرآن شود.