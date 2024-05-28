به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه شنبه در دیدار مدیر و معاونان حوزه علمیه استان بوشهر با اشاره به اهمیت مسکن طلاب به ویژه طلاب متأهل اظهار داشت: مساله اسکان هم برای اساتید، طلاب و کارکنان بسیار مهم است و اگر مسکن برای خانواده‌ها که مهم‌ترین دغدغه است تأمین نشود مانع شایستگی فرد می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به مصوبات سفر مقام معظم رهبری به جنوب استان گفت: یکی از برکات سفر مقام معظم رهبری به استان، تأمین مسکن اساتید حوزه علمیه کنگان بود، در بوشهر نیز چند واحد ساختمانی تأمین شد و در حال حاضر اساتید این شهرستان دغدغه‌ای به لحاظ مسکن ندارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های فعلی طلاب متأهل است ابراز داشت: بایستی برای حل این مساله تلاش کرد هرچند کارهایی همچون ایجاد تعاونی مسکن طلاب در حال پیگیری و انجام است.

آیت الله صفایی بوشهری توصیه‌هایی در خصوص وضعیت کنونی جامعه و لزوم تلاش حوزویان در راستای توصیه‌های مقام معظم رهبری در آرامش بخشی به جامعه و انسجام و اتحاد اجتماعی و زمینه سازی جهت مشارکت پرشور مردم در انتخابات پیش رو را بیان کرد.

حجت الاسلام رضا خدری مدیر حوزه علمیه استان بوشهر نیز در این جلسه با تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهانش، گزارشی از وضعیت آموزشی، پژوهشی، تبلیغی حوزه علمیه استان و وضعیت معیشت و مسکن طلاب را ارائه داد.