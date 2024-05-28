شهید جمهور دیپلماسی قدرتمند مقاومت را در منطقه پیاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مهاجر عصر سه شنبه در مراسم سوگواری هفتمین روز شهادت شهید جمهور در مسجد جامع روستای میرزاعلی‌یلقی از توابع شهرستان آق‌قلا در جمع مردم و روحانیون اهل‌سنت اظهار کرد: شهید جمهور آیت‌الله رئیسی با راهبری مقام معظم رهبری و هم‌کاری شهید امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه، در این مدت توانست، دیپلماسی قدرتمند مقاومت را در منطقه و جهان پیاده کند.

وی افزود: شهید آیت‌الله رئیسی احیاگر مدیریت اسلامی بود و گره‌های کور ۲۰ و حتی ۳۰ ساله پروژه‌های بر زمین مانده در کشور را باز کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: هرگاه تفکر ولایی در مدیریت جهادی با توسل و توکل به خداوند توأم شود، بسیاری از مشکلات و گره‌های کور باز شده و شرف و عزت را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

وی یادآور شد: شهید جمهور با هوشمندی نظام مسائل و مشکلات را بررسی و راهکارهای عملی را مطرح و سپس اجرا می‌کرد.

مهاجر اظهار کرد: حدود ۶۰ هزار هکتار از خلیج گرگان خشک شده بود که با تدبیر به موقع شهید جمهور نجات پیدا کرد و نجات خلیج گرگان، مهم‌ترین دستاورد بزرگ شهید جمهور در گلستان بود.

وی افزود: در دولت سیزدهم، مبلغ ۶ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان آق‌قلا هزینه شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: با راهبری و حمایت شهید جمهور فرزندان انقلابی در دولت سیزدهم توانمند شدند و از شعار ما می‌توانیم عبور و به ما توانستیم رسیدند.