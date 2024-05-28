فرودگاه شهدای ایلام آماده سرمایه گذاری بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید فروغی زاده روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات این استان، اظهار کرد: در فرودگاه شهدای ایلام سرمایه گذاری چشمگیر و خاصی با وجود بهرهمندی از ظرفیتهای متعدد و مشوقهای لازم، صورت نگرفته در حالی که این فرودگاه توان جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی را دارد.
وی افزود: با ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در فرودگاه ایلام، امکان ارائه خدمات مطلوبتر و متنوعتر به مسافران از سوی فرودگاه وجود خواهد داشت.
فروغی زاده ادامه داد: حضور مسافران و زائران عتبات عالیات یا حرم امام رضا (ع) از جمله زائران عراقی در فرودگاه ایلام، یک ظرفیت مطلوب برای ورود شرکتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی به این فرودگاه است.
وی با اشاره به وجود اراضی اطراف فرودگاه، بیان کرد: ایجاد هتل و زمینه گردشگری در نزدیکی فرودگاه برای مسافرانی که تا قبل از پرواز به سمت مقصد، قصد اقامت کوتاه مدت داشته باشند، یک فرصت خوب و سودآور برای سرمایه گذاری است.
فروغی زاده ایجاد دفاتر حمل و نقل بار هوایی برای جابجایی بارهای کوچک با توجه به فقدان این خدمت در استان، یکی دیگر از ظرفیتهای سرمایه گذاری در استان محسوب میشود.
وی یکی دیگر از ظرفیتهای سرمایه گذاری در فرودگاه ایلام، ایجاد سی. آی.پی برای مسافران، شخصیتهای مهم سیاسی و اقتصادی است که در ترمینال جدید فرودگاه بسترهای لازم برای این موضوع اندیشیده شده است.
مدیر فرودگاه شهدای ایلام اضافه کرد: ایجاد نیروگاه خورشیدی یا طرحهای کشاورزی در اراضی مجاور فرودگاه از دیگر فرصتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در فرودگاه شهدای استان است.
فروغی زاده یادآور شد: اوایل تیرماه یک رویداد به میزبانی تهران با موضوع معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در فرودگاههای کشور برگزار میشود که ایلام نیز ظرفیتهای متعدد سرمایهگذاری در فرودگاه شهدای این استان را به سرمایهگذاران ارائه میکند.
وی افزود: وفور مسافر و زائر، بسترها و زیرساختهای لازم از جمله تامین امنیت طرحها، تامین زمین مورد نیاز، عدم مشکل برای انشعاب آب، برق، گاز و خطوط تلفن به واسطه فرودگاه برای حضور سرمایهگذاری در استان در راستای سرمایهگذاری در این بخش فراهم است.
مدیر فرودگاه شهدای ایلام در مورد آخرین وضعیت پروازی در این فرودگاه نیز توضیح داد: در حال حاضر ایرلاینهای هما، آسمان و ماهان در مسیر ایلام - تهران و ایرلاین زاگرس در مسیر ایلام - مشهد فعال هستند و در هفته ۱۸ سورتی پرواز در این فرودگاه انجام میشود.
وی اظهار کرد: با پیگیریهای مکرر و ورود جدی استاندار و مسئولان استانداری ایلام به موضوع افزایش پروازهای استان، تعداد پروازها و ناوگان هواپیمایی مسیر ایلام به مقاصد مذکور افزایش یافته و روزهای آتی ایرلاین قشم نیز به جمع ناوگان هوایی استان افزوده میشود.
فروغی زاده ضمن تقدیر از استاندار و مجموعه معاونان و مدیران استانداری در پیگیری افزایش پروازهای استان ایلام، تاکید کرد: افزایش پروازها فقط با ورود و رایزنیهای مکرر و مداوم مسئولان ارشد استان امکان پذیر است.
مدیر فرودگاه شهدای ایلام، نقش و پیگیری نمایندگان دوره قبل و کنونی مجلس شورای اسلامی در افزایش تعداد پروازهای فرودگاه شهدای ایلام را مغتنم و ارزشمند برشمرد و گفت: ورود جدی و پرقدرت نمایندگان ایلام در مجلس دوازدهم به این مقوله، نوید بخش روزهای روشن در آینده صنعت هوانوردی استان میباشد.
وی خاطرنشان کرد: ایلام یک استان نفتی است و استقرار و فعالیت یک ایرلاین وابسته به وزارت نفت در فرودگاه ایلام ضروری است که تحقق این موضوع نیازمند ورود مسئولان ارشد استان است.
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