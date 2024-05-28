آثار ادبی محدودی در حوزه رضوی تولید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری ظهر سه شنبه در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی اظهار کرد: استادان برجسته‌ای از مراکز علمی طراز اول کشور اعم از حوزه علمیه قم و خراسان، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی و سایر دانشگاه‌های بزرگ کشور در شورای علمی و هیئت داوران جشنواره حضور دارند و ارزیابی آثار در چند مرحله صورت خواهد گرفت.



دبیر علمی چهاردهمین جشنواره کتاب سال رضوی با اظهار تأسف از اینکه در حوزه ادبیات داستانی که مورد توجه نسل جوان در دنیا قرار دارد با محوریت ائمه اطهار (ع)، آثار محدودی منتشر شده است، افزود: با اهتمام این جشنواره در دوره‌های مختلف شاهد گردآوری آثار فاخری در این حوزه بودیم.

وی به ضرورت توجه به زوایای خاص ادبی زندگی ائمه اطهار (ع) اشاره کرد و گفت: باید سیره اهل بیت (ع) را با زبانی قابل فهم ارائه دهیم و سعید تشکری از جمله نویسندگان فعال این حوزه بود.

باقری با خاطرنشان کردن اینکه باید با زبان روز به معرفی سیره و شخصیت ائمه اطهار (ع) بپردازیم، گفت: معرفی معارف اهل بیت (ع) و معرفی نقش اجتماعی و سیاسی و رهبری تمدن اسلامی آنان بپردازیم.