کتب درسی با محوریت افزایش جمعیت تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی دفتر خود خواستار توجه بیشتر به مقوله جمعیت شد و تاکید کرد: ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و اسناد بالادستی در خصوص افزایش جمعیت و فرزندآوری را باید به حرکت درآورد.

وی با بیان اینکه تدوین کتب درسی با محوریت افزایش جمعیت ضرورت دارد، افزود: مقوله مهم جمعیت نیازمند تبیین است اما نباید به کتاب هم بسنده کرد و باید در عمل شاهد اجرای برنامه بود.

امام جمعه سمنان همچنین بیان کرد: بالا بودن نرخ طلاق از یکسو و پایین بودن نرخ فرزندآوری در استان از سوی دیگر، زمینه‌ساز وقوع بحران جمعیت در استان سمنان شده است.

مطیعی با اشاره به ضرورت به میدان آوردن همه امکانات بیان کرد: وقتی صحبت از کار فرهنگی در مورد مساله جمعیت به میان می‌آید باید از همه لوازم و ظرفیت‌های موجود بهره گرفت نه اینکه به چند راهکار محدود اکتفا شود.

وی با طرح این سوال که آیا نظام بهداشتی و درمانی در خصوص افزایش جمعیت و فرزندآوری از اهتمام و جدیت کافی برخوردار است؟ خواستار ورود همه جانبه مسئولان و ارگان‌ها به مقوله مهم جمعیت شد.