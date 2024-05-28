آیین یادبود شهدای خدمت در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عصر سه شنبه آئین یادبود هفتمین روز شهادت شهیدان راه خدمت با حضور دانشگاهیان در مسجد رسول اکرم (ص) دانشگاه دامغان با حضور اساتید، اعضای هیأت علمی، مسئولان دانشگاه و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

امام جمعه شهر دیباج در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان مکتب مقاومت و مکتب خدمت به ویژه رئیس جمهور شهید، گفت: صداقت و درستی کردار در سایه‌سار اخلاص، وفاداری به عهد و پیمان بسته شده با خدا و مردم تا مرحله شهادت و تقدیم جان، انتخاب سبک زندگی از ویژگی‌های شهید رئیسی بود.

حجت الاسلام قریب بلوک با بیان اینکه چشم انتظاری تا رسیدن به مقام شهادت از ویژگی‌های دیگر شهید رئیسی بود، بیان کرد: وی ثبات قدم بر مدار زندگی درست داشت.

تلاوت قرآن کریم و عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان گمنام دانشگاه دامغان در بزرگداشت روز ایثار و مقاومت، با حضور مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان از دیگر برنامه‌های این آئین بود.