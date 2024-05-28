به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت: باتوجه‌به وجود ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی لرستان و تنوع آب‌وهوایی اولویت اقتصاد این استان کشاورزی است.

وی بیان کرد: باتوجه‌به پراکنش مناسب بارندگی در لرستان پیش‌بینی می‌شود ۵۸۰ هزار گندم از مزارع استان برداشت شود که در تاریخ کشاورزی استان بی‌سابقه است.

استاندار لرستان به افزایش سه برابری کشت دانه‌های روغنی در دولت سیزدهم، گفت: راهکارها و تدابیر لازم برای برداشت محصولات کشاورزی استان انجام شده است.

شفقت در این دیدار بر تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ نیمه‌تمام و لزوم توجه بیشتر به اجرای سیستم آبیاری تحت‌فشار در ۱۲ هزار هکتار که مطالعات آن هم انجام شده است تأکید کرد.

وی به‌ضرورت تأمین سرمایه در گردش ۵۴۰ واحد پرواربندی گوسفند و گوساله استان هم اشاره کرد و گفت: با تأمین سرمایه در گردش ۵۴۰ واحد پرواز بندی گوسفند و گوساله علاوه بر اینکه ۱۰ هزار تن به ظرفیت گوشت قرمز استان اضافه می‌شود برای هزار نفر هم شغل ایجاد می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی هم در این دیدار به مدیر دفتر دستور تشکیل یک کارگروه ظرف دو هفته آینده با محوریت خاوازی قائم‌مقام وزیر و معاونت برنامه‌ریزی با عضویت معاونت آب‌وخاک، معاونت تات، معاونت بهبود تولیدات دامی و گیاهی وزارت جهاد کشاورزی را مطرح کرد، قرار است در این کارگروه موضوعات و چالش‌های کشاورزی لرستان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.