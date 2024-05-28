مراسم بزرگداشت «شهدای خدمت» با حضور خانواده شهید موسوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتمین روز از عروج ملکوتی رئیس جمهور شهید و هیئت همراه، آئین بزرگداشت «شهدای خدمت» در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مراسم که با میزبانی استانداری تهران برگزار شد، مسؤولان، مدیران دستگاه اجرایی، فرمانداران، شهرداران و بخشداران استان تهران حاضر و ورود برای مردم و شهروندان نیز آزاد بود که مردم از هر طیف در سنین مختلف در این آئین حاضر شدند و یاد و خاطره شهدای خدمت و رئیس جمهور شهید را گرامی داشتند.

گفتنی است که این مراسم مزین به نور حضور خانواده معزز شهدا بود.

لازم به ذکر است که خانواده شهید «سید مهدی موسوی» سر تیم حفاظت رئیس‌جمهور شهید نیز در این مراسم حاضر شده و نور بخش این بزرگداشت بود. قابل ذکر است که حجت الاسلام کاشانی در این مراسم به سخنرانی پرداخت و آقایان میرداماد، طاهری مداحی و شاکرنژاد قاری بودند.