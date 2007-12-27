ترافیک شهری تا دو سال دیگر کرج را قفل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر امروز در شورای ترافیک شهرستان کرج اظهار داشت: در سال های 87 و 88 روند ترافیکی شهرستان کرج به آهستگی به سمتی حرکت می کند که طی این سالها ظرفیت محورهای اصلی و معابر پر رفت و آمد این شهرستان تکمیل شود و ترافیک در این مسیرها قفل خواهد شد.

وی افزود: از زمان تشکیل شورای ترافیک شهرستان طبق مصوبه شورای عالی کشور تاکنون فعالیت های مثبتی را جهت کاهش ترافیک انجام داده است که این روند کافی نیست و از همین امروز با تدوین برنامه هایی جدی و صحیح باید به فکر حل ریشه ای مباحث ترافیکی شهرستان باشیم.

کولیوند اجرای طرح های مقطعی در امر ترافیک را به ضرر مردم دانست و خاطرنشان کرد: اگر مسئولان امر از همین امروز به فکر حل ترافیک به صورت اساسی باشند شاید در طی چهار سال آینده برای مدت زمان طولانی مشکل شهروندان در این زمینه برطرف شود.

این مسئول تاکید کرد: کارشناسان و مدیران امر ترافیک شهرستان نباید پشت درهای بسته به تصمیم گیری بپردازند و برای رسیدن به نتیجه مطلوب و کسب رضایت عموم شهروندان باید مطالعات میدانی، نظرسنجی از شهروندان مناطق، اطلاع رسانی صحیح به شهروندان را در دستور کار خود قرار دهند.

وی همکاری صمیمانه و مستمر دستگاه های اجرایی مربوط به امر ترافیک را از جمله ضروریات دستیابی به طرح های مناسب دانست و ادامه داد: اگر مسئولان و مدیران خواهان اجرای سریع و بی دردسر طرح ها و پروژه های سطح شهر هستند باید در مرحله مطالعات نظر کارشناسان دیگر دستگاه ها را نیز جویا شوند.