پرداخت ۷۷۸ میلیون ریال زکات فطریه و کفاره از طریق دستگاه نانوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به طرح مشترک شرکت بازرگانی دولتی ایران و کمیته امداد حضرت امام در خصوص پرداخت مستقیم زکات فطریه و کفاره از طریق دستگاه پوز واحدهایی نانوایی و تخصیص مستقیم به خانوادههای نیازمند، شهروندان استان همدان بیش از ۷۷۸ میلیون ریال از این طریق پرداخت کردند.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان همدان: با توجه به اجرای این طرح که از ماه مبارک رمضان برگزار گردید به منظور سهولت در پرداخت زکات، کفاره و صدقات در کارت خوانهای موجود در واحدهای نانوایی امکان پرداخت مستقیم در قالب تخصیص نان به خانوادههای نیازمند فراهم گردیده است.
خوشبختانه استان همدان جزو استانهای پیشرو در طرح بوده که تنها در پرداخت زکات فطریه و کفاره بیش از ۷۷۸ میلیون ریال از طریق دستگاه پوز نانوایان به خانوادههای نیازمند پرداخت شده است در حال حاضر نیز شهروندان میتوانند نذورات و صدقات خود را از طریق دستگاه هوشمند واحدهایی نانوایی در قالب نان پرداخت نمایند تا خانوادههای نیازمند از طرق کارت نان که توسط کمیته امداد در اختیار آنها قرار گرفته است امکان تحویل نان فراهم گردد.
در این جلسه با اهدا جلد قرآن نفیس توسط مدیر کمیته امداد استان همدان مدیر کل غله استان و تعدادی از همکاران تجلیل شد.
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