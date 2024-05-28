جزئیات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در استان تهران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: استان تهران بزرگترین حوزه انتخابیه کشور است و کار سنگینی برای برگزاری انتخابات داریم، چهار راهبرد مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت مد نظر مقام معظم رهبری در انتخابات رعایت شد.

وی ضمن ارائه گزارشی از انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: برای اولین بار در دور دوم انتخابات مجلس در تهران انتخابات تمام الکترونیک به بهترین نحو برگزار شد، برای انتخابات ریاست جمهوری نیز به وزارت کشور پیشنهاد دادیم، که آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در سراسر استان تهران را داریم و در صورت موافقت وزارت کشور و شورای نگهبان می‌توانیم، انتخابات تمام الکترونیک برگزار کنیم.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه با دستور وزیر کشور از ششم خرداد فرآیند اجرایی انتخابات آغاز شده است، گفت: در حوزه‌های انتخابیه هیأت‌های اجرایی در حال شکل گیری است، که در هر حوزه ۱۳ نفر عضو هیأت اجرایی هستند که ۹ نفر معتمد و چهار عضو حقوقی در این خصوص داریم.

وی گفت: هیأت اجرایی تعداد و محل استقرار شعب را معین می‌کنند، در انتخابات مجلس شش هزار و ۸۱۱ شعبه اخذ رأی در استان تهران داشتیم، که ممکن است، با نظر هیأت اجرایی تعداد این شعب تغییر کند.

جوهری اضلفه کرد: اعضا شعب که عمدتاً از خود مردم هستند، نیز توسط هیأت اجرایی تعیین می‌شوند.

وی ضمن تشریح تقویم و زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری گفت: ثبت نام انتخابات از هشت صبح پنجشنبه ۱۰ خرداد تا ساعت ۱۸ به مدت پنج روز در وزارت کشور انجام می‌شود و از نامزدهای انتخاباتی می‌خواهم، اگر حائز شرایط هستند، در این مدت برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران ادامه داد: شورای محترم نگهبان از ۱۵ خرداد به مدت هفت روز صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کند و اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده تا ۲۲ خرداد ماه توسط وزارت کشور اعلام می‌شود و این عزیزان بازه ۱۵ روزه دارند و تا شش تیر ماه می‌توانند، تبلیغات انجام دهند.

وی گفت: هفت تیر ماه ممنوعیت تبلیغات را داریم و هشت تیرماه نیز انتخابات برگزار می‌شود، در صورت عدم کسب اکثریت آرا توسط یک نامزد جمعه ۱۵ تیرماه مرحله دوم انتخابات برگزار می‌شود.

جوهری در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: طبق ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط

رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.

وی در پاسخ به این سوال که رجال مذهبی و سیاسی چه کسانی هستند، گفت: معاونین رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای عالی امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت و اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان رجال مذهبی و سیاسی هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: حداقل سن نامزد انتخاباتی باید ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام باشد.

جوهری در خصوص اصلاح قانون انتخابات نیز گفت: در انتخابات مجلس بسیاری از مواد انتخابات تغییر کرد و پیش ثبت نام و مورادی از این دست داشتیم و پیشنهاداتی نیز برای انتخابات ریاست جمهوری ارائه شده که هنوز مصوب نشده است.

وی با بیان اینکه برای انتخابات مجلس افراد با پنج مدرک هویتی می‌توانستند، رأی دهند، گفت: در انتخابات ریاست جمهوری صرفاً با دو مدرک کارت ملی و شناسنامه می‌توان رأی داد و افراد از هشت تیرماه ۱۳۸۵ می‌توانند، در انتخابات شرکت کنند.

جوهری در خصوص تبلیغات نیز افزود: تبلیغات در قانون انتخابات کاملاً مشخص است، بنده به سهم خودم از نامزدهای انتخاباتی می‌خواهم از تخریب رقبا پرهیز کنند و تنها به معرفی خود و تبلیغ خود بپردازند.

وی با بیان اینکه سلامت در انتخابات بسیار مهم است و حتماً موضوع سلامت انتخابات و صیانت از آرا مردم در دستور کار است، از تشکیل ستاد امنیت انتخابات در استانداری تهران خبر داد و از مردم خواست، با حضور پرشور در انتخابات حماسه دیگری رقم بزنند و هم مشارکت حداکثری داشته باشند و هم انتخاب اصلح را مدنظر قرار دهند.

به گفته جوهری مردم در انتخابات مجلس و خبرگان علیرغم تمام سیاه نمایی دشمنان و معاندین نشان دادند پای کار نظام هستند و در انتخابات پیش رو نیز شاهد حضور پرشور مردم خواهیم بود.

این مقام اجرایی انتخابات در استان تهران یکی از افتخارات انتخابات مجلس شورای اسلامی را مشارکت خوب رأی اولی‌ها در استان تهران دانست و گفت: برای این عزیزان در انتخابات ریاست جمهوری در استان تهران برنامه ریزی داریم.

وی از دستور استاندار تهران برای افزایش تعداد شعب سیار برای سالمندان و نیز خوابگاه‌ها و بیمارستان‌ها خبر داد.