استانداردسازی کالا تضمین کننده سلامت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی عصر سه شنبه در جلسه شورای استاندارد کردستان اظهار کرد: اگر دستورات دین اسلام را مطالعه کنیم استانداردها از ابتدای اسلام مورد توجه بوده است.

وی با اشاره به اهمیت استاندارد افزود: استاندارد می‌تواند از فاسد شدن جلوگیری و سلامت جامعه را تضمین کند.

امام جمعه سنندج یادآور شد: در بحث سلامتی جامعه، هیچ مسأله ای به مانند استاندارد مهم نیست و باید استاندارد به همه موضوعات در رابطه با سلامت انسان ورود کند.

ماموستا رستمی اضافه کرد: جاده، ماشین، ساختمان و همه آنچه که به سلامت انسان مرتبط است باید با استانداردسازی ساخته شود.

وی بر بازدید و نظارت بر کالا، خدمات و تولیدات تاکید کرد و گفت: کالاهای جعلی می‌تواند زندگی مردم را تحت شعاع قرار دهد و بر سلامت آنها اثر بگذارد اما استانداردسازی کالا می‌تواند سلامت مردم را تضمین کند.

ماموستا رستمی اعلام کرد: استاندارد جنبه اقتصادی دارد و باید از عرضه کالای غیر استاندارد جلوگیری شود.



وی افزود: استاندارد دیده بانی با بصیرت، آگاه، صادق و امانت‌دار نیاز دارد که باید صادقانه روی موضوعات مختلف کار کند و با کار کارشناسی روی کالاها نظارت داشته باشد تا بر سلامت جامعه اثر مثبت باقی بگذارد.