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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۰۹

با حضور جمعی از مسؤولان و شاعران کردستان انجام شد؛

برگزاری ویژه برنامه سراسری سوگواره ادبی «روز وداع یاران» در سنندج

برگزاری ویژه برنامه سراسری سوگواره ادبی «روز وداع یاران» در سنندج

سنندج_ ویژه برنامه سراسری سوگواره ادبی «روز وداع یاران» در سنندج با حضور جمعی از مسوولان کردستان و شاعران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در کردستان عصر سه شنبه در این ویژه برنامه که در راستای بزرگداشت شهدای خدمت برگزار شد، اظهار کرد: اتفاقات تاریخی و رخدادهایی چون شهادت شهدای خدمت مانند علامت و نشانه‌هایی هستند که باید از آنها استفاده کنیم.

برگزاری ویژه برنامه سراسری سوگواره ادبی «روز وداع یاران» در سنندج

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۴۰۰ سال است که پرچم واقعه سیدالشهدا دنیا را تکان داده است، افزود: باید نشانه‌ها را مثل ستاره‌ای که جهت یابی می‌کند مورد استفاده قرار دهیم.

وی با اشاره به شهادت شهدای خدمت افزود: مدح‌های زیادی در وصف شهید رئیسی بیان شده است و همه ما باید از ویژگی‌های ایشان درس بگیریم و ادامه دهنده راه ایشان باشیم.

برگزاری ویژه برنامه سراسری سوگواره ادبی «روز وداع یاران» در سنندج

نماینده ولی فقیه در کردستان اضافه کرد: در چهل و پنج سال اخیر علاوه بر شهادت سردار سلیمانی چنین واقعه‌ای تلخی نداشتیم که یکی از رؤسای قوا به شهادت برسند و ملت را در ماتم فرو ببرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی اضافه کرد: باید از صفاتی که رهبر انقلاب اسلامی از شهید رئیسی بیان کرده‌اند بهره ببریم.

برگزاری ویژه برنامه سراسری سوگواره ادبی «روز وداع یاران» در سنندج

وی از ذوق و ظرافت شاعران که در وصف شهدای خدمت شعر سروده بودند تقدیر کرد و گفت: باید به ابعاد شخصیتی این شهدا پرداخت و از ویژگی سید الشهدا که صدر همه شهداست بهره برد.

وی اعلام کرد: سیدالشهدا دارای روح حماسی، عاطفی، جوانمردی است و نوع مبارزه و نحوه شهادت ایشان حس خاصی دارد که مورد توجه شعرا و ادبای زیادی در طول تاریخ بوده و مورد مدح و ستایش قرار گرفته است.

برگزاری ویژه برنامه سراسری سوگواره ادبی «روز وداع یاران» در سنندج

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به اینکه باید ویژگی‌های شهید رئیسی در باب خدمت مورد توجه نویسندگان وشعرا باشد، اذعان کرد: مسؤولان نیز باید به منش شهید آیت‌الله رئیسی عمل کنند.

نماینده ولی فقیه کردستان همچنین به تاریخ بیهقی و ظرافت‌های مورخ در نوشتن آن پرداخت و اعلام کرد: تاریخ بیهقی دارای حس و حال و توصیف خاصی در مورد به دار آویختن وزیر دوران سلطان مسعود غزنوی است که به زیبایی از سوی مورخ به آن پرداخته شده و این ظرافت‌ها موجب معروف شدن تاریخ بیهقی شده که به سیدالشهدا نیز در آن اشاره شده است.

این مراسم با حضور جمعی از شاعران و ادیبان در محل کتابخانه امام خامنه‌ای (مدظله العالی) سنندج برگزار شد.

در این مراسم که به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری استان و نهاد کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد، شاعران و ادبا به اشعاری در وصف شهدای خدمت پرداختند.

کد مطلب 6121813

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