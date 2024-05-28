احمد مقصودلوراد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۶۵ هکتار گل محمدی در گلستان کشت شده است که پیش بینی می‌شود از این میزان ۷۰ تن گل برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سطح کشت در شهرستان آزادشهر و ارتفاعات روستای وامنان، کاشیکار و نراب واقع شده است، افزود: دو دستگاه گلاب گیری سنتی و نیمه صنعتی با ظرفیت ۵.۲ تن در حال گلاب گیری است.

مجری طرح توسعه گیاهان دارویی جهاد کشاورزی گلستان گفت: سازگاری گل محمدی در برابر شرایط نامساعد محیطی، مقاومت به خشکی، امکان فرآوری به عنوان یک محصول اقتصادی و اختصاص یارانه از طرف سازمان جهاد کشاورزی به این گونه گیاهی از دیگر دلایل افزایش و رغبت کشاورزان به کاشت این گیاه است.

وی با اشاره به اینکه محصول تولیدی گل محمدی به صورت گلبرگ خشک، غنچه خشک و گلاب گیری استفاده می‌شود، افزود: از هر هشت کیلو گل تر یک کیلوگرم گلاب برداشت می‌شود.

مجری طرح توسعه گیاهان دارویی جهاد کشاورزی گلستان گفت: این محصول در بخش‌ها دارویی، آرایشی بهداشتی، درمان افسردگی و تقویت قلب استفاده می‌شود.

مقصودلوراد اظهار کرد: در حال حاضر یک مرکز فرآوری در شهرک صنعتی آق قلا کار اسانس وگلاب گیری از گل محمدی را انجام می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: طبق آمار اعلام شده تا کنون در کرند از ۱۵ هکتار گل محمدی کشت شده میزان هفت هزار و ۳۹۸ کیلوگرم گل تر، چهار هزار و ۱۲۰ کیلو گرم میزان گلاب استحصالی و هزار و ۷۸۰ کیلو گرم گلاب درجه دو تهیه شده است.