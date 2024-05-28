انزوای رژیم اسراییل در نشست کنفرانس خلع سلاح با ریاست ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست خود بر کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد با برگزاری نشستهای متعددی از جمله نشست ویژه ای تحت عنوان «مناطق عاری از تسلیحات هستهای و سایر تسلیحات کشتارجمعی» ذیل دومین دستور کار کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد را عملاً به فضایی کاملاً ضد صهیونیستی تبدیل کرد.
در این نشست سخنرانی از دبیرخانه و فعالان حوزه خلع سلاح سازمان ملل در خصوص مناطق عاری از تسلیحات هستهای و چالشهای پیش روی تحقق این طرح سخنرانی کردند که با استقبال و مشارکت قابلتوجه اعضا مواجه شد.
شایان ذکر است که طرح خاورمیانه عاری از تسلیحات هستهای برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ توسط ایران در سازمان ملل مطرح شد.
در حالی که تاکنون در پنج منطقه مهم دنیا مناطق عاری از تسلیحات هستهای ایجاد شده است، متاسفانه ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از تسلیحات هستهای و سایر تسلیحات کشتارجمعی به دلیل عدم تمایل رژیم اسراییل به امحای تسلیحات هستهای خود و پیوستن به معاهده منع تسلیحات هستهای (NPT)، کنوانسیون منع تسلیحات میکروبی (BWC) و کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی (CWC) محقق نشده است.
در این نشست که به ریاست کشورمان برگزار شد، اعضای کنفرانس ضمن حمایت از رویکرد ایران در پیگیری خاورمیانه عاری از تسلیحات هستهای و سایر تسلیحات کشتارجمعی، و انتقاد از اسراییل به عنوان تنها مانع شکلگیری این منطق، بر ضرورت تحقق هر چه سریعتر آن در خاورمیانه تاکید کردند.
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