پرورش ۱۵۰۰ راس گاو و گوسفند در مجتمع گاودشت

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری شامگاه سه شنبه پس از بازدید از ایستگاه تحقیقات کشاورزی گاودشت با بیان اینکه در مجموعه گاودشت که ذیل مرکز ایستگاه تحقیقات قرار دارد کار خوبی در حوزه دام سبک و کوچک صورت گرفته است، گفت: نژاد گوسفند بومی در این مجموعه بومی‌سازی و اصلاح شده است و این مسأله سبب می‌شود تا اصالت این گونه حفظ شود.

وی ارتقای بهره‌وری از نظر گوشتی و زاداوری را از مزایای اجرای این طرح ذکر کرد و گفت: در حوزه دام سنگین نیز از سه نژاد استفاده شد و ترکیب این نژاد باعث شد که شاهد گونه‌ای باشیم و شیر با درصد چربی بالا در مصارف خاص و صادراتی تولید کند.

استاندار مازندران با بیان اینکه در حوزه تغذیه دام نیز کارهای خوبی در مجتمع گاودشت صورت گرفت ادامه داد: مرکز در زمینه تحقیق، تولید و ترویج کارهای مهمی را اجرا کرده و دارای وظایف مهمی است و با ایجاد الگوهای دانش فنی درصدد ارتقای بهره‌وری در حوزه کشاورزی است.

وی‌گفت: حوزه تولید و اصلاح نژادهای دامی نیز تلاش‌های خوبی در این مرکز صورت گرفته است و دانش فنی علوفه را باید در اختیار کشاورزان قرار دهد.

استاندار مازندران مساله ترویج را مهم برشمرد و گفت: باید در هر روستای یک رابط ترویج وجود داشته باشد تا بتوان دانش فنی را به وی منتقل کرد و بتواند در چرخه تولید از وی استفاده کند.

نوری گفت: ۵۰۰ رأس گاو، هزار رأس گوسفند پرورش و علوفه در ۳۰۰ هکتار ر مجموعه گاودشت انجام می‌شود و این نشان می‌دهد استان مازندران ظرفیت خوبی برای مجموعه تحقیقات کشاورزی است تا بتوان کارهای جدیدتری مبتنی بر فناوری‌های نو در آن انجام داد و باید از صنعت پرتو نیز به خوبی استفاده کرد.