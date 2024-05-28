تصمیمات صحیح رهبری در حادثه اخیر موجب ساماندهی امور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان نیوز، حجت‌الاسلام احمد مروی در جلسه درس خارج فقه حوزه علمیه که در بارگاه منور امام رضا (ع) برگزار می‌شود، با اشاره به نقش مهم امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در مخاطرات کشور، تصریح کرد: پیام‌ها و سخنرانی‌های امام راحل و رهبری معظم همواره تسکین‌بخش، آرامش آفرین و آگاهی بخش برای مردم با ایمان ایران و موجب سامان یافتن امور و یأس دشمنان بوده است، هنگامی که شهید رجایی و باهنر در عملیات تروریستی منافقین شهید شدند، امام (ره) به حسینه جماران آمدند و فرمودند: «اگر رجایی و دیگران نیستند، خدا هست.» و این نگاه توحیدی به ملت آرامش داد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: رهبر معظم انقلاب عصر روز حادثه بالگرد رئیس جمهور به ملت اطمینان دادند که کشور راه خود را ادامه خواهد داد و هیچ اختلالی ایجاد نخواهد شد؛ هرکدام از حوادث تاریخ انقلاب اسلامی برای از پای درآوردن هر نظام و کشوری کافی بود؛ اما ایمان الهی، صلابت و تصمیمات قاطع و صحیح امام راحل و رهبری معظم و هوشیاری ملت متدین ایران، باعث عبور سلامت کشور از همه این بحران‌ها شد، به‌طوری که امروز نهال انقلاب به درختی مقاوم، بارور و تنومند تبدیل شده و تمام این حوادث نشان می‌دهد که خداوند به این انقلاب و ملت نظر دارد.

حوادث مختلف نظام اسلامی را مستحکم‌تر کرد

وی در ادامه با یادآوری وقایع، مشکلات و مصائب دهه شصت، گفت: حوادث دهه شصت را فراموش نکرده‌ایم، در حالی که انقلاب یک نهال نوپا بود صدام با حمایت کشورهای مختلف و به قصد تصرف ایران به کشور حمله کرد، در این شرایط منافقین خبیث نیز با اعلام جنگ مسلحانه در داخل کشور ناامنی ایجاد کرده و هزاران تن از مسؤولان و مردم عادی کوچه و خیابان را به خاک و خون ‎کشیدند.

مروی افزود: در ۷ تیرماه ۱۳۶۰ منافقان پلید با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، آیت الله بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور و ۷۲ تن از مسئولان کشور را به شهادت رساندند؛ دو ماه بعد در ۸ شهریور همان سال شهید رجایی، رئیس جمهور و شهید باهنر، نخست وزیر و چند تن دیگر از مسئولان کشور را به شهادت رساندند، یک هفته بعد در ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ شهید آیت الله قدوسی، دادستان کل کشور را به شهادت رساندند و در خیابان‌ها نیز با ترورهای کور مردم عادی را شهید می‌کردند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه همواره در وقایع مختلف انقلاب دست نصرت الهی را دیده‌ایم، تصریح کرد: انقلاب حوادث و وقایع متعددی را از سرگذرانده اما هیچکدام نه تنها تزلزل و سستی در نظام ایجاد نکرد بلکه پایه‌های این نظام مقدس را نیز محکم‌تر کرد؛ کشور شرایط بسیار سخت‌تری از این‌ها را دیده اما «یدالله فوق ایدیهم».

مسؤولان حماسه مردم در تشییع شهدا را با کار و خدمت جهادی پاس دارند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بدرقه تاریخی رئیس جمهور شهید و همراهان ایشان اشاره و عنوان کرد: شهید آیت الله رئیسی همچنان که در دوران حیات خود با تمام وجود در خدمت انقلاب و اتحاد ملت بود، پس از شهادت نیز در تحکیم انقلاب و ایجاد همدلی در میان مردم نقش ایفا کرد.

مروی ادامه داد: مردم در تشییع شهدای خدمت به بهترین شکل قدرشناسی خود را نشان دادند، اکنون نوبت مسؤولان است که قدرشناسی مردم را پاس بدارند و پاسداشت آن با کار خالصانه و جهادی برای خدمت به مردم است.

تولیت آستان قدس رضوی در تحلیل حضور باشکوه مردم در تشییع پیکر شهدای خدمت، عنوان کرد: آنچه در تشییع و بدرقه تاریخی رئیس جمهور شهید مشاهده شد، حضور ملت به معنای حقیقی کلمه بود، این حضور به هیچ جریان و جناح خاصی منحصر نمی‌شد، اقشار مختلف ملت با سلایق، ظواهر و گرایش‌های متفاوت در این تشییع حضور پیدا کردند، لذا هیچ جریانی حق ندارد این حضور را مصادره و سرقت کند.

وی گفت: این تشییع باشکوه در شرایطی رقم خورد که دشمنان سال هاست جامعه را در معرض شدیدترین هجمه‌های تبلیغاتی علیه نظام مقدس اسلامی قرار داده‌اند و با انواع تحریم‌ها، کارشکنی‌ها و توطئه‌ها از هیچ اقدامی برای ضربه به انقلاب و ایجاد یأس در مردم کوتاهی نمی‌کنند.

مروی این تشییع را نشان دهنده اعتقاد و علاقه مردم به نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: رئیس جمهور شهید به دادن شعارهای انقلابی، تعهد به ارزش‌های انقلابی و اعتقاد راسخ به ولی فقیه، شهرت داشت و در ابراز آن‌ها نیز هیچ رودربایسی و ملاحظه‌ای نمی‌کرد، بنابراین کسی در شخصیت انقلابی و مواضع ایشان تردید و شبهه ندارد.

تولیت آستان قدس رضوی‬ بیان کرد: تشییع باشکوه رئیس جمهور علاقه‏مند و پایبند به اصول و ارزش‌های انقلاب، نشان داد که مردم اگر گلایه‌هایی دارند که بعضاً هم به حق هست اما وقتی پای انقلاب و ارزش‌های انقلاب، نظام و رهبری در میان باشد، با همه سلایق پای کار هستند و به اصل انقلاب و ولی فقیه علاقه دارند.

وی با اشاره به حضور قابل توجه مقام‌های ارشد کشورهای مختلف در مراسم یادبود شهدای خدمت، عنوان کرد: حضور مهمانان خارجی گسترده در مراسم یادبود رئیس جمهور و همراهان ایشان نشان دهنده جایگاه رفیع، بلند و مقبول جمهوری اسلامی در جهان است؛ هیئت‌های بلند مرتبه بیش از ۶۰ کشور جهان در این مراسم حضور یافتند که نشان دهنده قدرت، اقتدار و جایگاه رفیع جمهوری اسلامی است.