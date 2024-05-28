شهیدامیرعبداللهیان در حمایت از فلسطین سنگ تمام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای خدمت در خوراسگان ضمن عرض تسلیت به شهادت رسیدن شهدای خدمت اظهار کرد: هفته گذشته سالگرد عملیات فتح خرمشهر را داشتیم، عملیاتی که افتخار اصفهانی‌ها است چرا که اولین نیروهایی که به فرماندهی حاج احمد کاظمی و شهید کاظمی وارد خرمشهر شدند، نیروهای لشکر امام حسین (ع) و نجف اشرف بودند.

وی با بیان اینکه این عملیات دهم اردیبهشت آغاز شده و صبح سوم خرداد به اتمام رسید، افزود: بعد از عملیات فتح‌المبین، صدام متخصصین و کارشناسان نظامی دنیا را دعوت کرد تا مانع از حضور نظامیان ایرانی شود و آن‌ها گفتند خرمشهر دژ نفوذناپذیر است اما زمانی که اراده خدا بر شکست دشمن و یاری مستضعفین قرار می‌گیرد شرایط تغییر می‌کند.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با بیان اینکه رزمندگان ما ۲۳ روز جنگیدند و در ۴ مرحله عبور از رودخانه، رسیدن به مرز، بستن مرز و ورود به شهر این حماسه را رقم زدند، عنوان کرد: نیروهای بعثی هلیکوپتر فرستادند تا فرماندهان عراقی را به مقر برسانند اما رزمندگان ملخ هلیکوپتر را مورد اصابت قرار دادند و بدنه هلیکوپتر سقوط کرد و وقتی فرماندهان عراقی کشته شدند، امید تمام نیروهای عراقی ناامید و تسلیم شدند؛ این عملیات بزرگی بود که دنیا را به تعجب وا داشت.

سردار فدا با بیان اینکه آزادی خرمشهر توانمندی، قابلیت، عظمت و بزرگی مردم ایران و نیروهای مسلح را ثابت کرد و بر همین اساس کشورهای اسلامی تمام همت خود را به میان آوردند تا ما را شکست دهند، گفت: رهبر انقلاب بیان کردند خرمشهرها در پیش است و ما خرمشهرهای مختلف را در صحنه‌های مختلف از جمله تحریم‌ها، جنگ امنیتی، فتنه‌ها، جنگ نیابتی سربلند بیرون آمدیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچکس جرئت نگاه چپ به رژیم غاصب صهیونیستی را نداشت اما ۸ ماه است که مستاصل است و قدرت غلبه و پیروزی ندارد چرا که ضربه غیر جبرانی را خورده و راهی جز تن دادن به خواسته‌های فلسطین ندارد، تصریح کرد: رژیم غاصب صهیونیستی از زمان طوفان‌الاقصی شروع به ضربه زدن به ما کرد و به مرور برای اینکه وسعت درگیری را بالا ببرند افرادی مانند شهید سید رضی را به شهادت می‌رساند.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان عنوان کرد: صهیونیست‌ها جنایت بزرگ در شهادت شهید زاهدی را رقم زدند و زمانی که این جنایت عظیم رقم خورد، رهبر انقلاب در روز عید فطر بیان کردند رژیم صهیونیستی جنایت سنگینی را مرتکب شد و تنبیه خواهد شد و روز ۲۵ فروردین به‌صورت آشکار در حالی که امکان غافلگیری وجود نداشت عملیات وعده صادق را رقم زدیم.

سردار فدا با بیان اینکه وعده صادق عملیات سخت و پیچیده‌ای بود چرا که تمام سامانه‌های پدافندی را پای کار آوردند، ۲۰ کشور به کمک آمدند تا پهپاد و امکانات دفاعی ما را موردحمله قرار دهند، توضیح داد: رژیم صهیونیستی وقتی عملیات تروریستی را انجام داد شروع به تحریک ما کرد تا بدون برآورد و عجولانه وارد شده و نتوانیم اهداف مورد نظرمان را هدف قرار دهیم اما ما مشغول به طراحی و برنامه‌ریزی کردیم و در مقابل شروع به تهدید کردند و زمانی که اقتدار مردم را دیدند، از روش‌های مختلف شروع به التماس کردند و درخواست دادند هدف کوچکی را بزنیم اما جمهوری اسلامی طراحی خود را انجام داد و عملیات محدود با هدف مراکز نظامی را انجام داد.

وی با تاکید بر اینکه حجم و بزرگی عملیات به قدری قابل تشخیص بود که در عراق، سوریه، فلسطین و لبنان دل مردم مسلمان را شاد کرد، بیان کرد: در روزهای اول می‌گفتند ۹۹ درصد موشک‌ها را زدیم و هفته قبل گفتند ۷۴ درصد و به مرور کمتر می‌شود؛ عملیات وعده صادق، عزت، بزرگی و قدرت جمهوری اسلامی را به دنیا نشان داد و بعد از ۸۰ سال ثابت کرد تنها کشوری است که می‌تواند بدون ترس و وحشت رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار دهد.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان تاکید کرد: برای موج دوم و سوم آماده بودیم و همانجا اتمام حجت کردیم که اگر رژیم صهیونیستی فرد، مکان و تجهیزاتی را متعلق به جمهوری اسلامی را در دل سرزمین‌های جبهه مقاومت مورد حمله قرار دهد از خاک مقدس جمهوری اسلامی رژیم صهیونیستی را مورد هجوم قرار می‌دهیم و این عظمت و بزرگی را شهدا و حمایت دولت به ارمغان آورد.

سردار فدا با بیان اینکه شهید امیرعبداللهیان در حمایت از مردم فلسطین، جبهه مقاومت و محکومیت رژیم صهیونیستی سنگ تمام گذاشت، خاطرنشان کرد: اجر و مزد شهادت آیت‌الله رئیسی این است که شیوه و منش او و همراهانش را سرلوحه کار خود قرار دهیم و این اجر در هشتم تیر یعنی در روز انتخابات مشخص خواهد شد.