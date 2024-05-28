تورج شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تورنمنت چهار جانبه فوتبال که با هدف گرامی‌داشت شهدای خدمت در شیراز برگزار می‌شود تیم‌های شهباز تهران، صنعت نفت آبادان، شاهین بوشهر و شهرداری شیراز حضور خواهند داشت.

مدیر کانون پیشکسوتان فوتبال فارس گفت: این مسابقات چهارجانبه در تاریخ دهم و یازدهم خردادماه در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز به همت کانون بازنشستگان فوتبال فارس، هیأت فوتبال فارس و شیراز و با همکاری شهرداری شیراز برگزار خواهد شد.

تورج شجاعی با بیان اینکه هدف اولیه این مسابقات که قرار بود در سه خردادماه برگزار شود، بزرگداشت غلامحسین پیروانی بود افزود: پیشکسوت بزرگ فوتبال فارس و ایران، حاج غلامحسین پیروانی متأسفانه شرایط جسمی خوبی ندارد و در بستر بیماری است؛ لذا برنامه‌ریزی کرده بودیم که برای بزرگداشت وی یک تورنمنت چهار جانبه با حضور همبازی‌های حاج غلام برگزار کنیم.

وی با تسلیت شهادت رئیس جمهور و هیأت همراه ادامه داد: با رقم خوردن حادثه تلخ سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور و هیأت همراه و شهادت ایشان، این مسابقات را به تاریخ دهم و یازدهم تغییر دادیم تا با گرامیداشت شهدای خدمت، ادای احترامی به شهدای خدمت کرده باشیم.

این پیشکسوت فوتبال همچنین گفت: پیشکسوتان ارزشمندی همچون محمد ناظم‌الشریعه، عباس زارع، آذرهوشنگ، نادر فریادشیران، احد رزمی، منصور رشیدی و … در کنار پیشکسوتان فوتبال سراسر استان فارس حاضر خواهند بود و به اتفاق سایر عزیزان به عیادت حاج غلام پیروانی نیز خواهیم رفت.

شجاعی با تشکر از همکاری و همراهی شهرداری شیراز، اداره کل ورزش و جوانان فارس و هیأت فوتبال استان در پایان عنوان کرد: افتتاحیه مسابقات روز پنجشنبه دهم خرداد و اختتامیه آن جمعه یازدهم خردادماه خواهد بود.