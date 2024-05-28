همه آنچه که هندبال سپاهان را ناکام راهی فصل بعد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهر اصفهان از دیرباز به عنوان مهد هندبال ایران مطرح بوده و بازیکنان، مربیان و مدیران بی‌شماری را به هندبال کشور، آسیا و حتی اروپا معرفی کرده است.

اما چند سالی است که تعداد نفرات دعوت شده اصفهانی به اردوهای تیم ملی هندبال بزرگسالان روندی نزولی را طی می‌کند؛ این در حالی است که باشگاه‌های اصفهانی به تیم‌داری خود در بالاترین سطح هندبال کشور ادامه می‌دهند و در حال حاضر اصفهان با حضور ۴ نماینده در لیگ برتر رکورددار است.

اگر بخواهیم عملکرد نمایندگان اصفهان در لیگ سی و ششم را بررسی کنیم، ابتدا باید دید هر تیم با چه اهداف و برنامه‌هایی لیگ را آغاز کرده بود و در پایان لیگ چه دست‌آوردهایی داشته است.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به عنوان نگین هندبال اصفهان و ایران همواره با حضوری قدرتمند در لیگ برتر پای ثابت یکی از سکوهای اول تا سوم بوده است؛ در سی و ششمین دوره لیگ برتر سپاهانی‌ها پس از ۲ قهرمانی متوالی تصمیم گرفتند با رویکردی جدید، متفاوت و البته در راستای آینده‌نگری برای هندبال اصفهان و ایران وارد مسابقات شوند.

طلایی‌پوشان دیار زاینده‌رود شاکله تیم خود را بر اساس استفاده حداکثری از نفرات بومی تشکیل دادند به طوری که در لیست ۱۸ نفره ابتدای فصل سپاهان تنها نام ۴ بازیکن غیربومی دیده می‌شد.

نماینده اصفهان با میانگین سنی ۲۵ سال فصل را آغاز کرد و در همان ابتدای کار با مصدومیت بازیکنان کلیدی و تاثیرگذارش مواجه شد که برای یک تیم جوان ضربه سنگینی بود؛ ابتدا حسن مؤمنی مجبور به سپردن پای خود به تیغ جراحان شد تا ماه‌ها خانه‌نشین شود، بعد از مؤمنی نوبت به محمدرضا کاظمی رسید تا قبل از شروع هفته سوم لیگ برتر و پس از وقفه‌ای طولانی به دلیل مسابقات تیم ملی، ملی‌پوش جوان سپاهان با مصدومیت از ناحیه مینیسک و رباط صلیبی مواجه شده و ادامه فصل را از دست دهد.

شرایط برای سپاهان به گونه‌ای پیش رفت که در جدال حساس هفته چهارم با نیروی زمینی شهید شاملی کازرون، زردپوشان ۴ بازیکن خود را در اختیار نداشته باشند؛ علاوه بر مؤمنی و کاظمی، مهران رهنما و وحید مسعودی نیز به دلیل مصدومیت و محرومیت به جمع غایبان سپاهان اضافه شده بودند.

در هفته پنجم نیز نوبت به مصدومیت محمدرضا امیری رسید تا سپاهان برای دیدار حساس در هفته ششم در خانه قهرمان فعلی و زودهنگام لیگ برتر یعنی مس کرمان، باز هم ۴ بازیکن تأثیرگذار خود را در اختیار نداشته باشد.

در ادامه با بازگشت نسبی مصدومان شرایط کمی بهتر شد و شاگردان شهداد مرتجی نتایج خوبی را کسب کرده و خود را به جمع تیم‌های بالانشین رساندند اما جوان بودن تیم در کنار ادامه سریال مصدومیت‌ها به سپاهان فرصت نزدیک شدن به صدر جدول را نداد.

تا پایان نیم‌فصل نخست یونس نصیری، وحید مسعودی و صابر حیدری نیز با مصدومیت‌های چند هفته‌ای مواجه شدند و در این بین نصیری هم ادامه فصل را از دست داد؛ محمدرضا صادقی نیز جدیدترین عضو لیست بلند مصدومان سپاهان بود که چند بازی پایانی فصل را از دست داد.

سپاهان در فصل جاری با فرصت دادن به جوانانی مانند صابر حیدری، محمدحسن خادمی و آرمان بنی‌طبا که ۲۰ سال یا کمتر سن دارند، زمینه را برای شکوفایی استعداد این بازیکنان اصفهانی فراهم کرد.

همچنین نمی‌توان از کنار حضور ۲ جوان آینده‌دار هندبال ایران یعنی مهدی تیموری و رضا کثیری ملی‌پوشان تیم نوجوانان ایران در جمع شاگردان مرتجی به راحتی گذشت و این اتفاق را نیز باید به فال نیک گرفت.

با توجه به اهداف مورد اشاره باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در فصل جاری در بحث جوانگرایی و بومی‌گرایی، زردپوشان دیار زاینده‌رود توانستند با تکیه بر نیروی بومی و جوان خود و در حالی که با تیم سوم تنها یک امتیاز فاصله داشتند با در نظر گرفتن اتفاقات هفته پایانی و وجود بحران مصدومیت‌ها،