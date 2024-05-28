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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۰۷

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان:

عملکرد شرکتهای خدماتی زیر ذره بین بازرسان

عملکرد شرکتهای خدماتی زیر ذره بین بازرسان

زابل_ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بر رعایت مقررات قانون کار توسط شرکتهای خدماتی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل احمد سلامی در ادامه سفر به منطقه سیستان، شامگاه امروز سه شنبه در دیدار با مدیران و مسؤولان شرکتهای خدماتی شمال سیستان و بلوچستان، افزود: رعایت مقررات قانون کار، تأمین اجتماعی و دستورالعمل مربوط به تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌های خدماتی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران تحت پوشش باید به عنوان یک اولویت مورد پیگیری قرار گیرد.

وی ادامه داد: آموزش‌های عمومی و تخصصی نیز باید در اولویت کار قرار گیرد.

شایان ذکر است در این نشست حاضرین به بیان درخواست‌ها، تشریح مشکلات و سوالات خود پرداختند.

کد مطلب 6121867

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