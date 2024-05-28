عملکرد شرکتهای خدماتی زیر ذره بین بازرسان

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل احمد سلامی در ادامه سفر به منطقه سیستان، شامگاه امروز سه شنبه در دیدار با مدیران و مسؤولان شرکتهای خدماتی شمال سیستان و بلوچستان، افزود: رعایت مقررات قانون کار، تأمین اجتماعی و دستورالعمل مربوط به تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌های خدماتی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران تحت پوشش باید به عنوان یک اولویت مورد پیگیری قرار گیرد.

وی ادامه داد: آموزش‌های عمومی و تخصصی نیز باید در اولویت کار قرار گیرد.

شایان ذکر است در این نشست حاضرین به بیان درخواست‌ها، تشریح مشکلات و سوالات خود پرداختند.