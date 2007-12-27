تصویب 25 طرح در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این طرحها با تسهیلات مورد نیاز 65 میلیارد و 425 میلیون ریال و با اشتغالزایی 274 نفر به تصویب کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان رسید.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: هدف گذاری استان در بخش بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده جذب اعتبارات سهمیه استان در این بخش در سه سال اخیر است که بانکها و دستگاههای اجرایی باید تا آخر بهمن ماه این اعتبارات را جذب کنند.

ابراهیم حق جو افزود: سهمیه استان بر اساس اعتبارات طرحهای عقد قرارداد شده هنوز محقق نشده است و طرحهای مصوب استان در بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده باید به سرعت به مرحله قرارداد برسد.

وی بر حضور فعالانه بانکها و دستگاههای اجرایی استان در کمیته اولویت گذاری طرح های بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده تأکید کرد و افزود: باید طرحهای اقتصادی انباشته شده در بانکها با اولویت گذاری از نظر فنی و اقتصادی و نیازهای استان بررسی و غربال شوند.

علی سلیمانی دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان نیز در این جلسه با تقدیر از عملکرد این کارگروه گفت: در جشنواره کارآفرینان برتر استان از 20 مدیر دستگاه اجرایی، فرماندار، روسای بانک ها و کارشناسان برتر تجلیل می شود.