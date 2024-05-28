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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۰۵

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

مشکلات ۲۱ واحد صنعتی در بویین‌میاندشت بررسی شد

مشکلات ۲۱ واحد صنعتی در بویین‌میاندشت بررسی شد

اصفهان - سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مشکلات ۲۱ واحد صنعتی شهرستان بویین میاندشت در ستاد رفع تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و مصوباتی برای آنها صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حقیقت سرشت شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از ناحیه صنعتی داشکسن، قطب صنعتی میاندشت و مجموعه‌های دیگر این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه ستاد تسهیل این شهرستان مشکلات ۲۱ واحد صنعتی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: واحدهای سنگبری، واحد صنعتی چوب و … از جمله شرکت‌های دارای مشکل بودند، اضافه کرد: مصوبات خوبی برای رفع مشکل این واحدها به تصویب رسید.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به بازدید از کارخانه چیپس راکد و غیر فعال گفت: سعی در حل مشکلات این واحد صنعتی نیز داریم.

کد مطلب 6121870

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    نظرات

    • مهر ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      وقتی مردم پول نون ندارن چه جور میتوانند چیپس بخرندبگذارید این واحد مضر سلامتی تعطیل بماندبرای خداراه اندازی نکنید.

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