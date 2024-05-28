به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سه شنبه در سوگواره ادبی روز وداع یاران به‌مناسبت گرامیداشت شهدای خدمت، ضمن عرض تسلیت حادثه غمباری که بر ملت انقلابی به‌خاطر از دست دادن جمعی از فرزندان خدوم، صدوق، جهادی و دلسوز وارد شده، اظهار کرد: آیت الله رئیسی سمت‌های گوناگون قضائی، اجرایی، حوزوی و آستان قدسی داشتند اما از میان همه اینها به خادمی امام هشتم (ع) افتخار کرده و عشق می‌ورزیدند.

وی افزود: مازندران ۱۶ هزار خادمیار رسمی دارد اما هر کجا هستید در راه امام رضا (ع) یک کمکی انجام دهید و نیازی به حکم نیست.

نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد: مراقب باشیم که در گفتار و عمل در صف ملت باشیم نه در صف مخالفین، معاندین و از انقلاب برگشته‌ها.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به انتخابات پیش روی تصریح کرد: حضور حداکثری در انتخابات و انتخاب کسی که با این تیپ و فرهنگ، ولایت‌مداری، روحیه جهادی هم‌خوانی داشته باشد مهم است.

این مسؤول ضمن تسلیت پیشاپیش سالروز رحلت امام خمینی (ره) و شهدای ۱۵ خرداد، گفت: الحمدالله مردم ما نشان دادند که بصیر بوده و پای انقلاب ایستاده‌اند و این پرچم را روی دست نگه می‌دارند.