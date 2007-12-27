طرح بهسازی بافت محله خامچیلار خوی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در جلسه ای که ظهر امروز با حضور معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، طرح ساماندهی بافت فرسوده 13 هکتاری خاماچیلار خوی تصویب شد.

با تصویب این طرح زمینه حضور انبوه سازان و بخش خصوصی برای استفاده از تسهیلات یارانه ای پیش بینی شده در این بخش از خوی فراهم شد.

همچنین در ادامه این جلسه اصلاحات احیاء بافت فرسوده محدوده شرق بازار قدیم ارومیه نیز مطرح و با شرط رعایت حریم میراث فرهنگی تصویب شد.

بر اساس این طرح بافت فرسوده نزدیک به پنج هکتاری میدان امام ارومیه در قالب 15 پروژه با کاربری های مختلف تجاری، فرهنگی، خدماتی، ورزشی ساماندهی می شود.

در ادامه این جلسه 9 پرونده دیگر نیز در خصوص تغییر کاربری فضاهای مربوط به تصویب اعضا کمیسیون ماده 5 آذربایجان غربی رسید.