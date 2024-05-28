به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سران قوا به میزبانی سرپرست ریاست جمهوری و با حضور رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی، قائم مقام شورای نگهبان، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر کشور و رئیس سازمان صدا و سیما، در راستای تمهید مقدمات اجرای مفاد اصل ۱۳۱ قانون اساسی و به جهت اتخاذ تصمیم‌های لازم جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ظرف مدت ۵۰ روز از زمان شهادت رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی، برگزار شد.

ایجاد فرصت عادلانه رسانه‌ای برای رقابت سالم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

در ابتدای جلسه معاون حقوقی رئیس جمهور گزارشی از پیگیری‌های صورت گرفته و اجرای تدابیر اتخاذ شده در جلسات گذشته از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجری و ناظر برگزاری انتخابات ارائه داد و قائم مقام شورای نگهبان و وزیر کشور در خصوص هماهنگی‌های انجام شده برای تعیین هیئت‌های اجرایی در سراسر کشور مطالبی را بیان کردند.

در بخش دیگری از این جلسه رئیس سازمان صداوسیما به ارائه برنامه‌های این سازمان جهت ایجاد بستر مناسب و عادلانه برای تبیین برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهموری به ویژه برگزاری مناظرهای انتخاباتی پرداخت.

همچنین پیشنهاد وزیر کشور برای ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات از تاریخ دهم لغایت چهاردهم خردادماه مورد گفتگو قرار گرفت و دکتر مخبر سرپرست ریاست جمهوری ضمن تاکید بر ضرورت رفتار یکسان برای کلیه نامزدها در هنگام ثبت‌نام، خواستار تسهیل ثبت‌نام برای نامزدهایی شد که مطابق اعلام شورای نگهبان شرایط لازم ثبت‌نام را دارا می‌باشند.

یادآوری می‌شود تنها کسانی می‌توانند برای مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی ثبت‌نام کنند که حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن داشته، دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و چهار سال سابقه تصدی مسئولیت‌های ارشد کشور بوده و فاقد سوءسابقه کیفری باشند.