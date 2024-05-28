صنعت نفت در فولادشهر با لیگ برتر خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر این دیدار که امشب از ساعت ۲۰ همزمان با دیگر دیدارهای هفته بیست و نهم در ورزشگاه فولادشهر آغاز شد با استقبال کم طرفداران میزبان روبرو شد و در اکثر دقایق بازی صدای تشویق تماشاگران آبادانی در فضای ورزشگاه غالب بود.
ذوب آهن به سرمربیگری محمد ربیعی در این دیدار محسن فروزان، سید محمدقریشی، فریبرزگرامی، شایان مصلح، امیرحسین جدی، گریگول چاپرادزه، کمال کامیابی نیا، محسن آذرباد، مهرداد رضایی، محمدحسین اسلامی و مجید علیاری را در ترکیب اولیه خود داشت.
فراز کمالوند، سرمربی صنعت نفت نیز برای بازی برابر ذوب آهن پیام پارسا، حسین سنگرگیر، عرفان تهامی، یوسف کی شمس، طالب ریکانی، علی یوسف هاشم، تراوالی بوباکار، میثم تهی دست، محمدصادق بارانی و امیرمحمد پناهی را به زمین فرستاد.
ابتدای بازی با حملات پراکنده دو تیم آغاز شد تا در نهایت در دقیقه ۱۷ و روی ارسال عرضی محمدحسین اسلامی، کمال کامیابینیا با ضربه سر دروازه ذوب آهن را باز کرد.
پس از گل اول ذوب آهن صنعت نفت چند مرتبه از عمق قضد نفوذ به دفاع ذوب آهن را داشت که چند مرتبه توپ از نزدیکی خط دروازه توسط دروازه بان و مدافعان این تیم دفع شد اما پاسهای عمقی نفتیها جواب داد و دقیقه ۴۰ پاس طالب ریکانی در محوطه جریمه به حسین سنگرگیر رسید و او توانست دروازه ذوب آهن را باز کند.
دو تیم با تساوی به رختکن رفتند اما پنج دقیقه پس از آغاز نیمه دوم یک مرتبه دیگر ذوبها با ارسال از عرض به گل رسیدند. این ارسال در داخل محوطه جریمه به امیرحسین جدی رسید تا او نیز با ارسال روی سر مجید علیاری ذوبآهن را به گل دوم برساند. علیاری گل خود را به شهید فرزاد روزبهانی تقدیم کرد.
پس از گل دوم ذوبآهن چند مرتبه دیگر نیز مهاجمان این تیم موقعیت گلزنی به دست آوردند که با بیدقتی آنها نتیجه بازی بدون تغییر ماند.
تعویضهای فراز کمالوند در نیمه دوم نیز مؤثر نبود تا بازی با برتری میزبان در فولادشهر به پایان برسد. با این نتیجه صنعت نفت وداع زودهنگامی با لیگ داشت و آبادانیها باید در فصل آینده در لیگ دسته یک بازی کنند.
ذوب آهن که در بازی رفت دو بر یک دور نفت را برده بود این بار نیز با نتیجه مشابه پیروز شد.
محمدحسین اسلامی مجید علیاری بهترین بازیکنان ذوب آهن در این بازی بودند. با آنکه دوبار دروازه صنعت نفت در این دیدار باز شد اما نمیتوان از بازی خوب پیام پارسا دروازهبان این تیم چشم پوشید. او چند مرتبه موقعیت تک به تک و شوتهای از راه دور بازیکنان ذوبآهن را مهار کرد.
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