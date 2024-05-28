استفاده از ظرفیت دانش آموزان در حفظ اراضی ملی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر مرادی حقیقی شامگاه سه شنبه در در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران منابع طبیعی در این اداره کل، ضمن اشاره به ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت‌ها در راستای نگهداری از انفال بیان کرد: بر استفاده از ظرفیت دانش آموزان در مدارس مورد تاکید ما است.

وی بر نقش تشکل‌های مردمی در عرصه‌های منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: بهره گیری از ظرفیت‌های همیاران طبیعت در دستور کار منابع طبیعی استان سمنان قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بر ضرورت بهره گیری از رسانه‌ها هم تاکید کرد و گفت: فعالیت‌های فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، سطح آگاهی عمومی مردم را در سراسر استان سمنان ارتقا می‌دهد.

مرادی حقیقی بیان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته به خصوص در عصر ارتباطات که امروز در آن هستیم خوشبختانه آحاد مردم نسبت به عرصه‌های طبیعی احساس مسئولیت بیشتری نسبت به گذشته دارند.

وی افزود: اگر همکاری و مسئولیت پذیری از سوی عموم مردم تداوم داشته باشد شاهد کاهش تخریب، تصرف و آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی استان خواهیم بود.