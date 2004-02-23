۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۰۷

اخبار كوتاه فرهنگي و هنري

اخبار كوتاه فرهنگي و هنري را در خبرگزاري " مهر " بخوانيد.

*  كارگاه نقد وبررسي صحنه با نقد نمايش " زائر" ، فعاليت دوبار خود را آغاز مي كند.
به گزارش خبرگزاري مهر ، سلسله نشست هاي نقد و بررسي صحنه با حضور " دكتر سجودي " و " دكتر دلخواه " از پنج شنبه 7 اسفند ماه از سر گرفته مي شود .  اين كارگاه  در سالن شماره 2 تالار انديشه حوزه هنري برگزار مي شود و  كارشناسان به نقد و بررسي نمايش زائر به نويسندگي و كارگرداني " جميد امجد "  كه هم اكنون در سالن چهار سوي " تئاتر شهر " به روي صحنه است ، خواهند پرداخت.

* همزمان با ايام سوگواري عاشواري حسيني ، شب خاطره حوزه برگزار مي شود.
به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از ستاد خبري حوزه هنري  يكصد و بيست و پنجمين برنامه شب خاطره  ، همزمان با ايام سوگواري سالار شهيدان به همت دفتر ادبيات و هنر مقاومت برگزار خواهد شد. اين برنانمه ساعت 30/15 پنج شنبه 7 اسفند ماه  در تالار انديشه برگزار مي شود.

* شوراي صدور پروانه فيلمسازي درجلسه اخير خود براي هفت پروژه سينمايي پروانه ساخت صادر كرد.
به گزار ش خبرگزاري " مهر " به نقل از معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد فيلم هاي " ندارها " به كارگرداني " كمال تبريزي " ، " فرزند صبح " به كار گرداني " بهروز افخمي " ، " گرداب " به كار گرداني " حسن هدايت " ، " بازنده "  به كار گرداني " قاسم جعفري "  ، " شارلاتان " به كار گرداني " آرش معيريان "  ، انتخاب " به كار گرداني " تورج منصوري " و " ازداوج به سبك ايراني " به كارگرداني " حسن فتحي " پروانه نمايش در يافت كردند.

*  هشتمين برنامه از پنجاهمين دوره جلسات نمايش فيلمخانه ملي ايران به نمايش فيلم " جيبي پر از معجزه " ( معجزه سيب ) اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاري  " مهر" به نقل از معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد روز سه شنبه 5 اسفند ماه 82 درادامه پنجاهمين دوره نمايش فيلمخانه ملي ، فيلم  جيبي پر از معجزه  ( معجزه سيب ) ، ساخته " فرانك كاپرا" ( محصول 1961 ) ساعت 18  در سينما صحرا به نمايش در مي آيد.

