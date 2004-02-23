اخبار كوتاه فرهنگي و هنري

به گزارش خبرگزاري مهر ، سلسله نشست هاي نقد و بررسي صحنه با حضور " دكتر سجودي " و " دكتر دلخواه " از پنج شنبه 7 اسفند ماه از سر گرفته مي شود . اين كارگاه در سالن شماره 2 تالار انديشه حوزه هنري برگزار مي شود و كارشناسان به نقد و بررسي نمايش زائر به نويسندگي و كارگرداني " جميد امجد " كه هم اكنون در سالن چهار سوي " تئاتر شهر " به روي صحنه است ، خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از ستاد خبري حوزه هنري يكصد و بيست و پنجمين برنامه شب خاطره ، همزمان با ايام سوگواري سالار شهيدان به همت دفتر ادبيات و هنر مقاومت برگزار خواهد شد. اين برنانمه ساعت 30/15 پنج شنبه 7 اسفند ماه در تالار انديشه برگزار مي شود.

به گزار ش خبرگزاري " مهر " به نقل از معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد فيلم هاي " ندارها " به كارگرداني " كمال تبريزي " ، " فرزند صبح " به كار گرداني " بهروز افخمي " ، " گرداب " به كار گرداني " حسن هدايت " ، " بازنده " به كار گرداني " قاسم جعفري " ، " شارلاتان " به كار گرداني " آرش معيريان " ، انتخاب " به كار گرداني " تورج منصوري " و " ازداوج به سبك ايراني " به كارگرداني " حسن فتحي " پروانه نمايش در يافت كردند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد روز سه شنبه 5 اسفند ماه 82 درادامه پنجاهمين دوره نمايش فيلمخانه ملي ، فيلم جيبي پر از معجزه ( معجزه سيب ) ، ساخته " فرانك كاپرا" ( محصول 1961 ) ساعت 18 در سينما صحرا به نمايش در مي آيد.