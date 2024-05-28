به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه شامگاه سه شنبه در دومین جلسه کمیته تخصصی حفظ و صیانت از جنگلها و مراتع استان کرمانشاه، اظهار کرد: استفاده از پتانسیل بسیار گسترده و قوی بسیج میتواند کمک شایانی در حوزه پیشگیری و اطفا حریق و صیانت از جنگلها و مراتع استان داشته باشد.
وی افزود: برخی از سازمانهای مردم نهاد امکانات و تجهیزات بسیار مطلوبی در این حوزه در اختیار دارند که ارگانهای دولتی میتوانند با مشارکت دادن آنها در مدیریت و پیشگیری حوادث بهره وری بهتری داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تاکید بر انجام آتش بر، به منظور پیشگیری از وقوع آتش سوزی در مناطق حادثه خیز، تصریح کرد: هر عشایری که ساکن در مرتعی باشد و آن مرتع را مورد حریق قرار دهد، پروانه چرای دام آن توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری باطل میگردد.
وی ادامه داد": سازمانهایی که تجمیع زباله دارند، برای معدوم کردن زبالهها حتی المقدور از روشهای غیر از آتش زدن استفاده کنند و در صورت نبود امکانی غیر از آن حتماً با مدیریت و آمادگی کامل این موضوع را انجام دهند.
یگانه در مورد افزایش دیدبان در مناطق پر تکرار حادثه حریق تاکید و اظهار کرد: «فداکار خدمت ها» تحت حمایت سازمان مدیریت بحران بوده و در صورت حادثه و آسیب دیدن آنها، مطابق مستندات و مقررات مرتبط مورد جبران خسارت قرار میگیرند.
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