رشد ۱۵۰ درصدی پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی حوزه فرهنگ و هنر

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقایی عصر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رئیس‌جمهور محبوب و مردمی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی همراهانشان، اظهار داشت: در راستای حمایت از متقاضیان مشاغل خانگی حوزه فرهنگ و هنر شهرستان بروجرد بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از سوی بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۲ در این شهرستان پرداخت شد.

وی افزود: این تسهیلات در قالب طرح‌های تبصره ۱۶ (پشتیبان و مستقل) به متقاضیان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر شهرستان بروجرد پرداخت شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی حوزه فرهنگ و هنر رشد ۱۵۰ درصدی در این شهرستان را شاهد بوده‌ایم، افزود: امیدواریم در سال جاری نیز یکی از ادارات پیشرو در پرداخت تسهیلات کم‌بهره در حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر باشیم.