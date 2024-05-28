اورژانس هوایی ارومیه جان ۵ بیمار را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اورژانس آذربایجان غربی، سیامند ناظر در این زمینه اظهار کرد: این بالگرد در اولین پرواز نوزاد سه قلوی نارس را برای ادامه سیر درمان از اشنویه به ارومیه انتقال داد و هم‌اکنون نوزادان در بیمارستان تخصصی اطفال شهید مطهری ارومیه تحت نظر هستند.

وی افزود: پس از انجام اولین پرواز، بلافاصله دومین پرواز بالگرد برای انتقال مصدوم ۲۴ ساله با شکایت ترومای متعدد و نیازمند دریافت خدمات تخصصی انجام شد و مددجو با اقدامات پیش بیمارستانی پیشرفته حیات، از سردشت به ارومیه منتقل و توسط اورژانس زمینی به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه اعزام شد.

ناظر ادامه داد: با توجه به درخواست بیمارستان پیرانشهر برای انتقال خانم ۱۷ ساله با شکایت کتواسیدوز دیابتی، هماهنگی‌های لازم توسط مراکز فرماندهی عملیات اورژانس آذربایجان‌غربی انجام و اورژانس هوایی در سومین مأموریت پروازی خود این بانوی پیرانشهری را در کمترین زمان ممکن به ارومیه انتقال داد.