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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۳:۲۷

مسئول اورژانس هوایی آذربایجان غربی:

اورژانس هوایی ارومیه جان ۵ بیمار را نجات داد

اورژانس هوایی ارومیه جان ۵ بیمار را نجات داد

ارومیه- مسئول اورژانس هوایی ارومیه گفت: عصر امروز بالگرد اورژانس آذربایجان‌غربی با سه سورتی پرواز متوالی، جان پنج بیمار را نجات داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اورژانس آذربایجان غربی، سیامند ناظر در این زمینه اظهار کرد: این بالگرد در اولین پرواز نوزاد سه قلوی نارس را برای ادامه سیر درمان از اشنویه به ارومیه انتقال داد و هم‌اکنون نوزادان در بیمارستان تخصصی اطفال شهید مطهری ارومیه تحت نظر هستند.

وی افزود: پس از انجام اولین پرواز، بلافاصله دومین پرواز بالگرد برای انتقال مصدوم ۲۴ ساله با شکایت ترومای متعدد و نیازمند دریافت خدمات تخصصی انجام شد و مددجو با اقدامات پیش بیمارستانی پیشرفته حیات، از سردشت به ارومیه منتقل و توسط اورژانس زمینی به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه اعزام شد.

ناظر ادامه داد: با توجه به درخواست بیمارستان پیرانشهر برای انتقال خانم ۱۷ ساله با شکایت کتواسیدوز دیابتی، هماهنگی‌های لازم توسط مراکز فرماندهی عملیات اورژانس آذربایجان‌غربی انجام و اورژانس هوایی در سومین مأموریت پروازی خود این بانوی پیرانشهری را در کمترین زمان ممکن به ارومیه انتقال داد.

کد مطلب 6121914

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