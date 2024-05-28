اقدام مجریان انتخابات در جهت تضعیف یا حمایت نامزدها ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی شامگاه سه شنبه در آئین بزرگداشت شهید دکتر رئیسی و همراهانش در مسجد استانداری کرمانشاه، اظهار کرد: این شهدای عزیز و گرانقدر را در مسیر خدمت به مردم از دست داده ایم و امیدواریم ما هم چنین سعادتی را داشته باشیم که در این مسیر حرکت کنیم.

وی افزود: طی این مدت در اقصی نقاط کشور و جای جای این کره خاکی، آزادگان و حقیقت جویان برای این شهدای خدمت آئین بزرگداشت برپا کردند و یاد آن‌ها را گرامی داشتند.

استاندار کرمانشاه در ادامه این نشست به نقل آخرین گفته‌ها و توصیه‌های شهید رئیسی در آخرین نشست استانداران با وی پرداخت و گفت: ایشان تاکید داشتند در سال پایانی دولت به هیچ عنوان گرفتار محاسبات رأی و صندوق نباشید و کاری را که به نفع مردم است انجام دهید.

وی یادآور شد: مسیر شهدای خدمت، مسیر محاسبات مادی و این دنیایی نیست و همه باید تا آخرین لحظه به دنبال خدمت صادقانه برای کسب رضایت خداوند باشیم.

صحرایی بر ارائه خدمت بی منت به مردم تاکید کرد و گفت: ما خدمت را برای رضایت خداوند انجام می‌دهیم و شایسته نیست برای خدمت انجام گرفته منتی بر مردم گذاشته شود.

وی بی حاشیه بودن را یکی دیگر از ویژگی‌های یک مدیر دانست و گفت: این روزها که به انتخابات نزدیک و پایان دولت سیزدهم می‌شویم باید تلاش کنیم تا آخرین لحظه گرفتار حاشیه‌ها نشویم و هر کاری که برای رضای خدا و مردم لازم است انجام دهیم.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: اگر هم طی این مدت، بازدید و یا پیگیری لازم است حتماً انجام دهید و در مسیر خدمت به حاشیه‌ها توجه نکنید.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر مکتب شهید رئیسی، ارائه خدمات بدون تبعیض به همه مردم بدون دسته بندی‌های خاص است.

صحرایی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مهم ریاست جمهوری عنوان کرد: همه ما موظف هستیم در طول این یک ماه و تا روز برگزاری انتخابات بر اساس قانون و رعایت اصل بی طرفی رفتار کنیم.

وی تاکید کرد: ما شرعا و قانونا اجازه نداریم در جهت تضعیف و یا حمایت از نامزدی گام برداریم و اگر موردی مشاهده شود حتماً برخورد می‌کنیم.

وی تاکید کرد: باید کاری کنیم که مردم عزیز باید با ذهنی آرام پای صندوق‌های رأی بیایند.