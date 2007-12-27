  1. استانها
  2. کرمان
۶ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۲۹

148 پروژه ناتمام ورزشی در استان کرمان وجود دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره تربیت بدنی استان کرمان از وجود 148 پروژه ناتمام ورزشی در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان کمال جوانمرد ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات اداره کل تربیت بدنی کرمان اظهار داشت: از این تعداد پروژه سی و چهار مورد در شهر کرمان واقع شده است و تاکنون اعتباری برای تکمیل این پروژه ها به استان کرمان اختصاص نیافته و در صورت تخصیص اعتبار به این پروژه ها 228 متر مربع به فضای ورزشی استان کرمان افزود ه خواهد شد.

جوانمرد تصریح کرد: درحال حاضر سی و سه پروژه ورزشی در 16 شهرستان در حال انجام است که از این تعداد 14 پروژه از محل اعتبارات نفت تامین شده اند و تا 22 بهمن ماه امسال به بهره برداری خواهند رسید.

دکتر جوانمرد عنوان کرد: سرانه فضای ورزشی استان کرمان به اعضاء هر فرد در حال حاضر 40 سانتی متر مربع است در حالی که در سال 84 میزان فضای ورزشی استان 30 سانتی متر مربع بود.

 

کد مطلب 612192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها