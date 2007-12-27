148 پروژه ناتمام ورزشی در استان کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان کمال جوانمرد ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات اداره کل تربیت بدنی کرمان اظهار داشت: از این تعداد پروژه سی و چهار مورد در شهر کرمان واقع شده است و تاکنون اعتباری برای تکمیل این پروژه ها به استان کرمان اختصاص نیافته و در صورت تخصیص اعتبار به این پروژه ها 228 متر مربع به فضای ورزشی استان کرمان افزود ه خواهد شد.

جوانمرد تصریح کرد: درحال حاضر سی و سه پروژه ورزشی در 16 شهرستان در حال انجام است که از این تعداد 14 پروژه از محل اعتبارات نفت تامین شده اند و تا 22 بهمن ماه امسال به بهره برداری خواهند رسید.

دکتر جوانمرد عنوان کرد: سرانه فضای ورزشی استان کرمان به اعضاء هر فرد در حال حاضر 40 سانتی متر مربع است در حالی که در سال 84 میزان فضای ورزشی استان 30 سانتی متر مربع بود.