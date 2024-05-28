به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی فرجی در سوگواره ادبی «روز وداع یاران» در سالن جلسات کتابخانه همدان با بیان اینکه وعده خدا در پیروزی حق محقق می‌شود اظهار کرد: زمانی در غربت بودیم که بزرگانی چون صیاد شیرازی، شوشتری، کاظمی و … شهید شدند؛ روزی هم غواصان دست بسته برگشتند تا دست ما باز باشد و روزگای حاج قاسم رفت تا غوغایی در کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه فراموش نکردیم که به شهید بهشتی چه تهمت‌هایی نسبت می‌دادند اما راه به جایی نبردند افزود: رفتن این افراد بدون حکمت نیست و شهید رئیسی هم از این جنس بود.

مشاور عالی فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) در استان همدان تصریح کرد: در کشورهای دیگر وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، مدتی حکومت نظامی برقرار می‌کنند اما در کشور ما در آرامش کامل مجلس جدید شروع به کار کرد.

وی با تأکید بر اینکه ایشان آنقدر جسارت داشت که اگر وقتی کار خوبی انجام می‌داد به نام دیگران تمام می‌کرد و اگر کاری طبق برنامه پیش نمی‌رفت مسئولیت آن را بر عهده می‌گرفت خاطرنشان کرد: همه شهدای خدمت دارای ویژگی خاص مردمی بودند.

فرجی با بیان اینکه من در کنار سردار قاسم سلیمانی افرادی چون شهید امیرعبدالهیان حضور داشتند گفت: با ایشان در سوریه آشنا شدم، او دست راست شهید سلیمانی بود و سرمایه بزرگی که از نزد ما رفت.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ سال با شهید موسوی آشنا بودم و مسئولیت‌پذیری ایشان زبانزد بود تأکید کرد: هر سه خلبان شهید در سانحه سقوط بالگرد نیز جز اسطوره‌های حوزه پرواز بودند.

مشاور عالی فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گفت: شهید رئیسی انسانی کاملاً مهربان و ارزشی بود و آنقدر جسارت داشت که اگر وقتی کار خوبی انجام می‌داد به نام دیگران تمام می‌کرد و اگر کاری طبق برنامه پیش نمی‌رفت مسئولیت آن را بر عهده می‌گرفت.