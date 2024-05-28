کویتی ها اولین شکست را به شهرداری گرگان تحمیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال گرگان در سومین دیدار خود از رقابت‌های ۸ تیم برتر سوپر لیگ غرب آسیا مقابل کویت کلاب به میدان رفت.

شهرداری گرگان این دیدار را با ترکیب ارسلان کاظمی، امیرحسین آذری، سینا واحدی، ویل چری و دایموند لویس استون آغاز کرد. سپس نیمه اول را با نتیجه ۵۱ بر ۴۸ واگذار کرد. در نهایت شاگردان مصطفی هاشمی با نتیجه ۸۵ بر ۷۷ مغلوب شدند.

نتایج کوارترهای این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۳۵ بر ۲۳ / کویت

کوارتر دوم: ۲۵ بر ۱۶ / گرگان

کوارتر سوم: ۱۷ بر ۱۵ / کویت

کواتر چهارم: ۱۷ بر ۱۴ / کویت

شهرداری گرگان که در دو دیدار نخست صاحب برد شده بود روز جمعه ۱۱ خرداد ماه مقابل الریاضی لبنان به رقابت خواهد پرداخت.