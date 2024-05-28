اطفا حریق منزل مسکونی در محله شریعتی کرمانشاه

آتشپاد غلامرضا رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ظهر امروز سه شنبه حریق در یک منزل مسکونی در محله شریعتی کرمانشاه به ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی کرمانشاه اعلام شد.
وی افزود: بر اساس برآوردهای اولیه از محل حادثه آتش نشانان از ایستگاههای ۴ و نجات مرکزی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: این حادثه در بافت فرسوده محله شریعتی و در یک منزل مسکونی به وقوع پیوسته بود.
وی ادامه داد: این حادثه یک مصدوم داشت که با تلاش نیروهای امدادی به صورت سرپایی مداوا گردید.
آتش پاد رضایی خاطرنشان کرد: پس از اطفا کامل حریق کارشناسی لازم از محل حادثه انجام گرفته و غلت وقوع این حادثه در دست بررسی است.
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