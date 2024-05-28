افزایش ۶۴ درصدی ورودی آب سد سیلوه/ سد سیلوه در آستانه سرریز شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری در این زمینه اظهار کرد: سد سیلوه پیرانشهر به لحاظ موقعیت قرار گیری آن در ابتدای حوضه زاب نقش بسزایی در تنظیم، کنترل و تأمین نیازهای پایین دست این حوضه ایفا می‌کند.

وی گفت: سد سیلوه منبع اصلی تأمین آب بخش‌های صنعت، کشاورزی، شرب و محیط زیست است.

رستگاری، گنجایش ذخیره آب سد سیلوه را ۸۳.۵ میلیون متر مکعب و حجم تنظیمی آن را ۲۰۳ میلیون متر مکعب در سال خواند و اعلام کرد: ظرفیت ذخیره این سد به علت بارش‌های مناسب بهاری در این حوضه تکمیل شده و در آستانه سرریز قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سد سیلوه در ۸ ماهه سال آبی جاری به میزان ۱۰۴.۲۳ میلیون متر مکعب ورودی داشت، خاطرنشان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: با توجه به افزایش حجم ورودی و تکمیل شدن ظرفیت سد سیلوه، روزهای بدون تنش آبی برای منطقه متصور هستیم.