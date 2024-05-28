به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی شامگاه سه شنبه در کارگروه توسعه دریا محور استان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مسئله محوری، اظهار کرد: احصای مسائل در مسیر توسعه دریا محور وظیفه کارگروه است همچون مسائلی که در رابطه با صادرات گچ و قیر استان وجود دارد.

وی با تاکید بر لزوم تلاش برای راهیابی به بازارهای جهانی در محصولات تولیدی استان، گفت: لازم است برای افزایش نقش در بازارهای بین‌المللی و ربودن گوی سبقت از رقبای منطقه‌ای مانند بحرینی‌ها در بازار قیر برنامه‌ریزی شود تا جایگاه استان در بازار منطقه‌ای گچ و قیر منطقه تثبیت شود.

دوستی مشخص کردن رابطه توسعه و انسان با محیط زیست را عامل پایدارسازی در توسعه دانست و تاکید کرد: بخش مهم تربیت نیروی انسانی با شناسایی هنرستان‌ها و دانشکده‌های مرتبط و برنامه‌ریزی برای تأسیس یا تعریف رشته‌های جدید دنبال می‌شود و جنبه مهم دیگر نیز عمق بخشی توسعه دریا پایه در اذهان دانش‌آموزان است که به عنوان یکی از مأموریت‌های مهم کارگروه به شورای انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده‌است.

استاندار هرمزگان ارائه سرفصل‌های مرتبط با اقتصاد دریا در کتب درسی دانش‌آموزان را یکی از این پیشنهادات ارائه شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد و گفت: هدف ما در حوزه آموزش این است که ریل‌گذاری نظام آموزشی را از آموزش متکی بر عرضه به سمت آموزش‌های متکی بر تقاضا ببریم و تربیت نیروی انسانی در این راستا انجام شود.

مهدی دوستی در پایان اتصال جزایر و مناطق مختلف به اینترنت پایدار و پرسرعت بر پایه شبکه فیبرنوری را فرصت مناسبی جهت هوشمندسازی بنادر برشمرد و ضمن بررسی برنامه‌های پیشنهادی مختلف بر تعریف ساختار مدیریت و کنترل پروژه همچنین ساختار جذب سرمایه‌گذار برای هر پروژه تاکید کرد.