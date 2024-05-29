ولایت فقیه مایه قوام و استحکام جامعه است

حجت الاسلام والمسلمین احمد غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به توطئههای دشمنان از بدو انقلاب تاکنون، نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران را نظامی ریشه دار در ایمان به خدا دانست و اظهار کرد: انقلابی که پایههای آن در ایمان به خدا قرار گرفته است ساقط شدنی نیست.
وی با اشاره به ترور شخصیتهای برجسته نظام در ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بیان کرد: در طول تاریخ انقلاب تلاش دشمنان برای ناامنسازی و ایجاد هرج و مرج در کشور ادامه داشته است اما تمسک به ولایت فقیه که در رأس آن مجتهدی عالم و آگاه قرار گرفته است جلوی رسیدن دشمنان به اهدافشان را گرفت و پس از هر ترفندی با رهبری مقتدر در جامعه دشمنان سیلیهای محکمی خوردند.
حجتالاسلام والمسلمین غلامی با اشاره به آیه ۱۰۵ سوره انبیا و تبیین نقش صالحان و مستضعفان در آینده حکمرانی جهان، گفت: استقرار عدل و قسط جزو شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی ایران است و جمهوری برگرفته از این انقلاب نیز به دنبال حکمرانی بر اساس عدل است که وجه تمایزی بین حکومت مبتنی بر آموزههای الهی با سایر حکومتها ایجاد میکند و قلوب و اذهان عموم مردم جهان را متوجه گفتمان حکومت عدالت محور میکند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندر خمیر، ولی فقیه را حافظ عدالت در جامعه اسلامی دانست و گفت: دشمنان نمیتوانند مدیریت عدالت محورانه را تحمل کنند چرا که این نوع از حکمرانی پوشالی بودن مدیریتهایشان را در معرض دید عموم قرار میدهد.
وی ضمن تسلیت شهادت شهیدان راه خدمت، عنوانکرد: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخش از این دست رویدادها زیاد دیده است چنانچه در اوایل انقلاب، شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش به شهادت رسیدند اما با تدابیر ولی فقیه در جامعه هیچ خللی به اداره کشور وارد نشد، امروز نیز شاهدیم که با درایت رهبر معظم انقلاب بدون کمترین خللی در اداره کشور فرآیند خدمت ادامه دارد و هیچ گونه هرج و مرجی اتفاق نیفتاده است در حالی که اگر رخدادی در این سطح در کشوری دیگر اتفاق میافتاد ممکن بود هرج و مرجها و حتی کودتاهایی رخ دهد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامی آرامش حاکم بر جامعه را حاصل و برکت ولایت فقیه در کشور دانست و تصریح کرد: دو روز پس از شهادت رئیس جمهور، یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی نیز به اتمام رسید و کشور در حالی که نه رئیسجمهور داشت و نه مجلس به بهترین شکل ممکن اداره شد و در چنین شرایطی مجلس خبرگان رهبری نیز حتی بدون یک روز تأخیر کار خود را آغاز کرد، اینها همه نشان از واقعی بودنِ جمهوریت و اسلامیت تحت لوای ولایت فقیه است که هر دو به صورت لازم و ملزوم و حلقههای تکمیل کننده منجر به قوام و استحکام جامعه شدهاند.
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