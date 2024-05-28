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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۰:۱۴

پنجره مهر؛

خداحافظی تلویحی دقیقی از شمس آذر

خداحافظی تلویحی دقیقی از شمس آذر

قزوین-سرمربی تیم فوتبال شمس آذر گفت: بیش‌از این نمی‌توانم خود را فدای این تیم کنم و دیگر امکان ادامه دادن نیست.

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به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی شامگاه سه شنبه پس از شکست برابر پرسپولیس گفت: در بیشتر دقایق بازی از تیم حریف سرتر بودیم.

وی با اشاره به وضعیت باشگاه اظهار کرد: بیش‌از این نمی‌توانم خود را فدای این تیم کنم و دیگر امکان ادامه دادن نیست.

کد مطلب 6121943

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