خداحافظی تلویحی دقیقی از شمس آذر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی شامگاه سه شنبه پس از شکست برابر پرسپولیس گفت: در بیشتر دقایق بازی از تیم حریف سرتر بودیم.
وی با اشاره به وضعیت باشگاه اظهار کرد: بیشاز این نمیتوانم خود را فدای این تیم کنم و دیگر امکان ادامه دادن نیست.
قزوین-سرمربی تیم فوتبال شمس آذر گفت: بیشاز این نمیتوانم خود را فدای این تیم کنم و دیگر امکان ادامه دادن نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی شامگاه سه شنبه پس از شکست برابر پرسپولیس گفت: در بیشتر دقایق بازی از تیم حریف سرتر بودیم.
وی با اشاره به وضعیت باشگاه اظهار کرد: بیشاز این نمیتوانم خود را فدای این تیم کنم و دیگر امکان ادامه دادن نیست.
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