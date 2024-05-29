به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسیننژاد در آئین رونمایی از ۴۲ عنوان کتاب دفاع مقدس که صبح چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ایستادگی هشت ساله ملت ایران عزیز در برابر دنیای استکبار نیازمند بازخوانی و تبیین است.
وی در ادامه افزود: عزت امروز ایران عزیز مدیون رشادتها و دلاوریهای رزمندگان دفاع مقدس است.
استاندار خراسان شمالی گفت: خاطرات و سیره شهدا باید در قالب فرمهای مخاطبپسند عرضه شود.
وی تصریح کرد: مفاهیم والای دفاع مقدس باید در جامعه عرضه شود تا در برابر نقشههای شوم و ضد اخلاقی دشمنان سد مقاومی ایجاد کند.
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