به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد در آئین رونمایی از ۴۲ عنوان کتاب دفاع مقدس که صبح چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ایستادگی هشت ساله ملت ایران عزیز در برابر دنیای استکبار نیازمند بازخوانی و تبیین است.

وی در ادامه افزود: عزت امروز ایران عزیز مدیون رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمندگان دفاع مقدس است.

استاندار خراسان شمالی گفت: خاطرات و سیره شهدا باید در قالب فرم‌های مخاطب‌پسند عرضه شود.

وی تصریح کرد: مفاهیم والای دفاع مقدس باید در جامعه عرضه شود تا در برابر نقشه‌های شوم و ضد اخلاقی دشمنان سد مقاومی ایجاد کند.