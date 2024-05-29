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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۳۸

استاندار خراسان شمالی:

خاطرات شهدا باید در قالب‌ مخاطب‌پسند عرضه شود

خاطرات شهدا باید در قالب‌ مخاطب‌پسند عرضه شود

بجنورد_ استاندار خراسان شمالی گفت: خاطرات و سیره شهدای عزیز باید در قالب‌های مخاطب‌پسند عرضه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد در آئین رونمایی از ۴۲ عنوان کتاب دفاع مقدس که صبح چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ایستادگی هشت ساله ملت ایران عزیز در برابر دنیای استکبار نیازمند بازخوانی و تبیین است.

وی در ادامه افزود: عزت امروز ایران عزیز مدیون رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمندگان دفاع مقدس است.

استاندار خراسان شمالی گفت: خاطرات و سیره شهدا باید در قالب فرم‌های مخاطب‌پسند عرضه شود.

وی تصریح کرد: مفاهیم والای دفاع مقدس باید در جامعه عرضه شود تا در برابر نقشه‌های شوم و ضد اخلاقی دشمنان سد مقاومی ایجاد کند.

کد مطلب 6121998

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