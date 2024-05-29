به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر در خصوص مأموریتهای مرکز خدمات ترافیکی در شهر تهران توضیح داد و گفت: مأموریت مرکز خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ، ترخیص خودرو و موتورسیکلتهای توقیفی، رسیدگی به اعتراض جریمههای رانندگی شهروندان است.
وی افزود: همچنین از دیگر اقدامات این مرکز رسیدگی به شکایات پوشش پلاک و رسیدگی به شکایات دو تخلف همزمان (سرعت و سبقت غیرمجاز) در قرارگاه سرعت است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: پرونده رانندگانی هم که پوشش پلاک انجام دادهاند بر اساس ماده ۷۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به مراجع قضائی ارسال میشود.
سرهنگ کشیر افزود: همچنین افرادی که دو تخلف سرعت و سبقت داشتهاند به قرارگاه سرعت دعوت میشوند و آموزشهایی در قالب نمایش کلیپ تصادفات و توضیحات کارشناسان مربوطه میبینند. این موضوع در پرونده آنان ثبت میشود و اگر از پلیس +۱۰ استعلام گرفته شود معلوم میشود که این فرد چند بار مراجعه داشته و چه نمرات منفی دارد.
وی گفت: آن دسته از افرادی هم که نمیتوانند از طریق اپلیکیشن پلیس من ثبت نام کرده و یا مدارک خود را بارگذاری کنند با مراکز پلیس +۱۰ میتوانند احراز مدارک و تأیید مدارک خود را انجام دهند. کارشناس پلیس +۱۰ این فرد را به مرکز اجراییات و مرکز خدمات ترافیکی هدایت میکند و احراز هویت و مالکیت انجام میشود. حتی در این مراکز ثبت شکایت و رفع شکایت از وسایل نقلیه نیز صورت میپذیرد.
وی گفت: شهروندان در شهر تهران میتوانند برای اعلام اعتراض خود در خصوص صورت وضعیت خلافی خودرو به مناطقی چون ۸، ۱۴، ۱۶، ۲۰،۲۱و ۲۲ و منطقه ۲۸ مراجعه کنند. همچنین مرکزی برای رسیدگی ویژه به اعتراض خانوادههای شهدا و جانبازان سرافراز و ایثارگران و معلولین در مرکز خدمات ترافیکی وجود دارد که به صورت ویژه به این مسائل رسیدگی میکنند.
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