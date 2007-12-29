نگاهی به فناوری تولید خودروهای برتر در سال 2007

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی نیسان ژاپن در سال 2007 از ارایه فناوری نوینی تحت عنوان نمایشگر راندمان لحظه به لحظه مصرف سوخت خبر داد.

این فناوری نوین به راننده این امکان را می دهد تا به صورت لحظه به لحظه راندمان مصرف سوخت خودرو و میانگین مصرف را زیر نظر داشته باشد. با استفاده از این نمایشگر راننده می تواند افزایش مصرف سوخت را به راحتی متوجه شود.

در این سال همچنین گروهی از محققان آمریکایی روش جدیدی را ارائه کردند که سلولز را با دیگر مواد ارگانیکی تجدیدپذیر زیستی مستقیما به هیدروژن تبدیل می کند و می تواند ظرف 10 سال آینده انرژی پاک را دراختیار خودروها قرار دهد.

در این روش جدید بعضی از باکتریها با اسید استیک وارد یک پیل الکتریکی میکروبی می شوند. اسید استیک می تواند به عنوان پیش ماده تولید شده در توقف گلوکز و سلولز به کار می رود.

در این سال محققان دانشگاه MIT نیز خودروی برقی تاشویی ساختند که ضمن حفظ محیط زیست مطابق با سیستم های حمل و نقل شهری است.

به گزارش مهر، استراتژی این گروه تحقیقاتی به صفر رساندن آلایندگی خودروهای برقی و گسترش سیستمهای حمل و نقل درون شهری بوده است.