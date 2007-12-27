"طعم جنایت" دوپاردیو در تلویزیون

به گزارش خبرنگار مهر، براد میرمن فیلم سینمایی "طعم جنایت" را سال 2003 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش ساخت. این فیلم کمدی 98 دقیقه‌ای محصول مشترک آمریکا، فرانسه، کانادا و بریتانیاست و در آن دوپاردیو، هاروی کایتل، جانی هالیدی، استفانی فریس و رنو به ایفای نقش پرداخته‌اند.

داستان فیلم "طعم جنایت" درباره چند سارق بی‌دست و پا است که دست به سرقت یک تابلوی نقاشی گرانقیمت در شیکاگو می‌زنند و در این سرقت ناکام می‌مانند و ..

این اولین فیلم میرمن 54 ساله است که به عنوان کارگردان فیلم "رقصنده سایه" (2005) را نیز در کارنامه دارد.