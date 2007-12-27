مدارس کرج در روزهای لغزنده تعطیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج پیش از ظهر امروز در شورای ترافیک شهرستان اظهار داشت: در سالهای گذشته صبح روزهایی که بارندگی پایان یافته بود و دمای پایین هوا موجب لغزندگی زیاد معابر می شد، پلیس، دانش آموزان، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش را دچار سردرگمی می کرد.

سرهنگ مسعود علیدوستی افزود: طبق قانون ساعت شش صبح روزهای لغزنده، راهنمایی و رانندگی شهرستان طی مکاتبه ای به اداره آموزش و پرورش اطلاع می دهد که موقعیت معابر برای تردد دانش آموزان مناسب نیست و آنان با صلاح دید سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران مدارس را تعطیل می کنند و گاهی نیز این اخطار را نادیده می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: این ناهماهنگی ها و ایجاد سردرگمی برای شهروندان باید به صورت اصولی و تحت نظارت فرمانداری حل شود تا از این پس بعد از صلاح دید پلیس راهنمایی و رانندگی، استعلام از اداره هواشناسی و با هماهنگی اداره آموزش و پرورش مناطق، مدارس در روزهای لغزنده تعطیل و شهروندان مطلع شوند.